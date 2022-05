Plataformas de distribución, empresas tecnológicas, asociaciones profesionales, propietarios y gestores de viviendas turísticas, se muestran optimistas con la recuperación experimentada en el sector en el primer semestre del 2022, y con las previsiones de crecimiento como las que recogen el último informe sobre el 'Alquiler Vacacional 2022' publicado por Rentals United o el Global Vacation Rental Market de Marketintelligencedata, que prevé un crecimiento medio del 16,14 % durante el período 2022-2027.

Esta ha sido la principal conclusión del encuentro de los principales agentes del sector de las Viviendas Turísticas que se dieron cita ayer en la sede de la Fundació Universitat-Empresa de València en el evento “El futuro de los alquileres a corto y medio plazo y la sostenibilidad de la industria”, organizado por el proveedor tecnológico RoomMonitor en colaboración con la Asociación de Viviendas Turísticas regladas de Valencia (VIUTUR), la patronal autonómica en la Comunitat (APTUR CV), y la Federación Española de Apartamentos Turísticos (FEVITUR).

Esta primera reunión sectorial, inaugurada por el secretario autonómico de Turisme de la Generalitat, Francesc Colomer, tendrá continuidad en Alicante el próximo 2 de junio, y ha contado con la participación de un centenar de empresas y particulares inscritos que, entre otras, han seguido las ponencias de Gabriel Perez Fernandez (Head of Sales de Roomonitor), Paolo Oussama (Key Account Manager Spain de Avantio), Marco Italia (Senior Account Executive de Beyond), Jean -Philippe Letessier (Director Comercial de Swikly), Alexis Barcelo (CEO de Abal Consulting),y Xavi de Salas (Sales Manager of Hospitality & Travel en Akiles), y Ani de Rus (Partnerships Manager Civitatis).

Impacto en la vivienda

En las palabras de bienvenida, la directora de FEVITUR, Patricia Valenzuela, ha recordado que el alquiler vacacional de corta estancia en España representa un importante sector que genera más de 6.480 millones de € anuales (de los que 1.920 millones corresponden al alojamiento y 4.560 millones al gasto en comida, compras, actividades y transporte), y mantiene más de 15.000 puesto de trabajo directos y otros 36.000 indirectos.

Por su parte, el presidente de la patronal autonómica de Viviendas Turísticas de la Comunitat, Miguel Ángel Sotillos, ha apuntado que el sector, a pesar de las trabas administrativas para su regulación, de la pandemia y de la actual crisis internacional, ya ofrece más de la mitad de las plazas alojativas de la Comunitat, y genera un impacto anual de 1.700 millones euros que benefician específicamente al comercio local minorista de las zonas en las que opera.

Además, la presidenta de Viutur Valencia, Silvia Blasco, ha puesto el acento en la necesidad de potenciar el asociacionismo y luchar contra el intrusismo, y ha anunciado que van a intentar trabajar con RoomMonitor en una campaña de promoción del sello “WeRespect” con la que se quiere distinguir a los apartamentos turísticos reglados de Valencia que controlen los ruidos mediante un sistema de monitorización digital y un protocolo de actuación y señalética para mejorar la convivencia vecinal, tal y como se está haciendo en Barcelona, Madrid y París.