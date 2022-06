Los hoteleros valencianos cargan contra el Gobierno por no revisar al alza los precios de los viajes del Imserso

El anuncio realizado esta mañana por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de rechazar una modificación al alza de los precios del programa del Imserso en medio de un contexto económico adverso ha provocado la indignación del sector hotelero valenciano. La asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) ha pedido la dimisión de Belarra al considerar que su decisión de que estos viajes "no subirán ni un céntimo" -en palabras de la ministra- para la temporada 2022-2023 "menosprecia, ignora y condena a la ruina a los hoteleros que han trabajado durante más de 40 años en lo que era un exitoso programa de vacaciones".

A través de un comunicado, Hosbec asegura que tras dos años marcados por las complicaciones económicas y ante un escenario en el que algunos de los principales costes hoteleros como los salarios o el coste energético se han incrementado, no elevar al alza los precios del Imserso someterá al sector turístico "a la categoría de 'paria' o de la más absoluta marginación".

En este sentido, la patronal que preside Toni Mayor ha remarcado que se está obligando a trabajar a los hoteles españoles de cuatro estrellas "a un precio neto de 22€ por persona y día", incluyendo dentro de ello el alojamiento, la pensión completa, la calefacción y aire acondicionado o el wifi gratis. Por ello, no actualizar al alza las aportaciones del Estado o los usuarios "tiene un efecto devastador en la industria turística". "No existe ningún argumento para negar la actualización económica del programa Imserso", añade Hosbec, que critica la no modificación pese a que quien "de verdad gana dinero con este programa es el propio Estado".

Dificultades para el futuro

Ante esta situación, y pese a que aseguran que los propios usuarios "han manifestado su voluntad de contribuir con una mayor aportación" para garantizar la calidad, la patronal augura que con la decisión de Belarra "el Imserso tendrá cada día más dificultades en encontrar alojamientos para los más de 800.000 usuarios del programa y perjudicará gravemente tanto a los mayores como a los trabajadores que deberían haber mantenido su empleo en activo".