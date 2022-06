La escasez de oferta provoca el descontrol del precio de los pisos en València

La Comunitat Valenciana lidera la subida de los precios de la vivienda en España con los precios desbocados en la capital del Túria. El coste de los inmuebles de segunda mano en el 'cap i casal' ya ronda los 2.000 euros el metro cuadrado tras subir un 5,4 % en el último trimestre y los 1.600 euros en el conjunto de la Comunitat, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista. La escasez de viviendas disponibles anima a los vendedores a pedir cantidades «fuera de mercado», según advierte el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia.

El encarecimiento de la vivienda se está acelerando mes a mes. Los precios en la ciudad de Valéncia se ha incrementado un 2,1 % en el último mes y un 1,7 % de media en las tres provincias valencianas.

Vicente Díez, portavoz del Colegio de API de Valencia, asegura que «los propietarios se han dado cuenta de la escasez de vivienda y cada vez piden precios más altos. Es una expectativa cierta, pero supone un ritmo imposible de mantener porque implicaría una subida de más del 20 % en un año. Hay pisos con una valoración fuera de mercado, pero no se venderán». Díez recuerda que la vivienda lleva siete años subiendo de precio y advierte de que «llegará un momento en el que el incremento se moderará».

Los API sostienen que los pisos se están encareciendo porque en el centro de València, en la playa y en las zonas de estudiantes no hay oferta. «El otro día me pedían ver pisos de menos de 170.000 euros en la zona de Blasco Ibáñez y no pude enseñar ninguno», asegura Díez.

Seis años de incrementos

València es el municipio con los precios más tensionados de la Comunitat tras seis años de incrementos. El precio de la vivienda (nueva o usada) ha subido un 95 % más que los sueldos entre 2015 y 2021. El coste medio de la vivienda nueva en la capital del Túria, según la tasadora Euroval, ronda los 2.500 euros el metro cuadrado tras incrementarse un 9,2 % en el último año, aunque es posible encontrarla por menos de 2.000 euros en los barrios de l’Olivereta y Jesús.

Los API creen que todavía hay margen de subida de los precios de la vivienda de segunda mano por el mercado extranjero interesado en inmuebles en València y en la Costa Blanca. La vuelta de la movilidad internacional ha propiciado la recuperación del mercado de no residentes que buscan una segunda vivienda en la costa valenciana. Los extranjeros ya compran un 25 % de casas en la Comunitat Valenciana, un 36 % en el caso de Alicante.

Los más caros

El precio medio de los pisos en la Costa Blanca es de 1.796 euros el metro cuadrados tras subir un 8,7% % en el último año, según los datos difundidos ayer por Idealista. Los inmuebles más caros de Alicante están en Moraira con un coste medio del metro cuadrado de 3.349 euros, por delante de Benitatxell (2.944 euros) y de Xàbia (2.775 euros). En estos tres municipios de la Marina Alta la vivienda está en máximos históricos.

En la ciudad de València, el precio medio más caro de la vivienda de segunda mano se registra en el distrito de l’Eixample con un coste de 3.038 euros el metro cuadrado, seguido de Ciutat Vella (2.990 euros), El Pla del Real (2.638 euros), Campanar (2.443 euros) y Extramurs (2.270 euros), según la plataforma Idealista.

La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) ha advertido de las consecuencias derivadas de la inacción de la administración para desbloquear los desarrollos urbanísticos de la ciudad de València. «València se queda sin suelo y los precios, tanto de venta como de alquiler, se han disparado debido a la imposibilidad de lanzar al mercado oferta nueva», asegura Aprova. Los promotores valencianos insisten en la necesidad de que la administración saque al mercado las grandes bolsas de suelo que tiene para poder ofertar vivienda nueva.