Requena se alía con Extremadura para romper el monopolio de Cataluña en el control de la DO del Cava

Los elaboradores y productores de uva de cava de Requena y Almendralejo (Extremadura) se unen para defender intereses comunes ante las próximas elecciones al consejo regulador de la Denominación de Origen (DO) del Cava, una institución con sede central en Vilafranca del Penedès (Tarragona) y controlada por las bodegas y agricultores catalanes. El consejero delegado de Dominio de la Vega, Fernando Medina, una bodega valenciana y que forma parte de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena -que también integra a firmas como Torre Oria, Pago de Tharsis o Chozas de Carrascal, entre otras- ha decidido dar el paso adelante y liderar una candidatura conjunta entre Requena y Almendralejo en uno de los censos de productores de cava.

En declaraciones a Levante-EMV, Medina sostiene que "ha llegado el momento de defender los intereses de todos los territorios de España que producen cava después de cuarenta años de la creación de la DO". Entre las principales reivindicaciones de Requena y Almendralejo está el posible aumento de los derechos de plantación de nuevos viñedos para vinos espumosos, una decisión que el Ministerio de Agricultura limita todos los años por las presiones que ejerce la dirección de la DO controlada por el sector vitivinícola catalán. De las 38.000 hectáreas de viñedos en toda España para elaborar cava, Requena tan solo tiene 5.000 hectáreas y Almendralejo, 2.000 ha. El resto están en Cataluña. Las ventas de cava no dejan de crecer y la rentabilidad es mayor que el resto de vinos del mercado español.

Tanto los elaboradores de cava de Requena como las organizaciones agrarias como AVA-Asaja, la Unió de Llauradors y la Unión de Extremadura presentaron conjuntamente en 2021 un recurso contra la limitación del Ministerio de Agricultura para autorizar nuevas plantaciones de uva para la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava. Exigen que se anule la normativa porque perjudica a las zonas productoras de Requena y Almendralejo.

Elecciones en julio

Las elecciones se celebrarán el próximo 6 de julio. Del citado consejo regulador forman parte 12 vocales. Las espadas están en todo lo alto, si bien la candidatura conjunta de Requena y Almendralejo solo podría obtener un 25 % de representatividad en el total del consejo regulador donde seis vocales corresponden al sector productor y otros seis para el sector elaborador. De la media docena del sector productor se incluyen las explotaciones vitícolas que sean socios de cooperativas (tiene 2 vocales), las explotaciones no incluidas en el censo (3) y las bodegas elaboradoras de vino base y de almacenamiento (1). En el apartado relativo a las explotaciones no incluidas en el censo es donde concurrirá Requena y Extremadura, presentando tres vocales. Además de Medina, figuran Santiago Prieto y Juan Carlos Salinas. Apag Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores de Almendralejo han propiciado la alianza con la Asociación de Elaboradores de Requena a propuesta de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat y los bodegueros valencianos mantienen un contencioso-administrativo sobre la decisión del Ministerio de Agricultura de no reconocer la marca de 'Cava de Requena'.

De los otros seis vocales que son para el sector elaborador, dos serán para bodegas con nivel de producción de más del 15 % ; dos para las bodegas con producción de entre el 1 y el 15% ; uno para las bodegas con nivel de producción entre el 0,1% y el 1% y para los que tienen menos otro vocal. En la actualidad el presidente de la DO Cava es Javier Pagés Font desde 2018, quien fue CEO del Grupo Codorníu Raventós y vicepresidente de la Federación Española del Vino.

Otro conflicto que enfrenta a los productores de cava de Requena con la DO es por el nombre del cava valenciano. Así, el Ministerio de Agricultura no acepta "Cava de Requena" tras una larga polémica que comenzó al imponerse otras acepciones como 'Altos de Levante', 'Cavas del Interior Valenciano' y 'Cavas Requenenses'. La Generalitat y los bodegueros presentaron un contencioso-administrativo, todavía no resuelto, sobre la decisión del Ministerio de Agricultura de no reconocer la marca de 'Cava de Requena'.