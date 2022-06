"La banca está obligando a reconvertir los créditos ICO en préstamos con garantías para blindarse"

Madrileño y «de la generación del 66», como él mismo reconoce con entusiasmo, Fernando Jesús Santiago encara su séptimo año como presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU en 1989, en 2010 ya tomó los mandos del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, desde donde impulsó una transformación tecnológica de la profesión. Ahora, tras la pandemia y sus efectos, su mirada está puesta en el futuro.

En los últimos meses se han aprobado legislaciones clave como la de la reforma laboral. ¿Cómo está impactando esta en las pymes?

La reforma laboral está demostrando su gran error. La EPA está mostrando una traslación de contratos temporales a fijos discontinuos. Se está trabajando, en la mejor de las situaciones, menos horas que antes. Y en la peor, se está aumentando la economía sumergida. Y eso sin contar la subida del salario interprofesional. Si tu tenías un trabajador en 750 euros, el que tenía más formación cobraba 1.000 euros y el siguiente, 1.500. Ahora, al subir el más bajo a 1.000, debes subir al resto y eso, sumado a otros factores, puede incrementar los costes un 20, 30 o 40%. Entonces, la empresa o traslada este aumento al consumo con subida de precios o lo va a tener que absorber con unas pérdidas que no puede asumir. Conclusión: o cierran, que es lo que va a pasar, o despiden trabajadores e intentan con menos hacer el trabajo.

¿El contexto económico también está lastrando?

Los impuestos están subiendo a marchas forzadas. El gasto público es desmesurado y los ingresos no están bajo control. Es una coctelera en la que se juntan los efectos en la fabricación por la falta de chips. Súmale la crisis energética y ya para colmo la guerra en Ucrania. Todo junto nos está llevando a una inflación que se está disparando.

Y a todo ello se suman los efectos de la pandemia. ¿Qué impacto económico ha tenido en forma de cierres?

En el año 2021 desaparecieron 300.000 empresas y 400.000 más están en problemas. La gestión de la pandemia no ha sido la mejor. Los fondos europeos creemos que van a ser un fracaso por la forma en que se han hecho sin tener en cuenta la idiosincrasia de la pyme y del autónomo.

Y respecto a los créditos ICO, ¿en qué situación se encuentran?

Los ICO se los dieron a la banca y fue un gravísimo error. Se lo podían haber dado a las fintech o a otro tipo de empresas, porque la banca lo primero que hizo es dárselo a quien no correspondía. Ahora, a pesar del código de buenas prácticas, se están forzando muchas no renovaciones de ICO, porque, si no estás obligado a renovarlos, lo que están haciendo es reconvertirlos en préstamos con garantías de todo lo que pueden para blindarse. Ni siquiera se fían ya del aval del ICO porque no saben ni cuándo ni cómo ni en qué manera lo van a cobrar. Lo único que sabemos es que a la banca no le interesa la pyme en época de crisis.

Otro de los mecanismos puestos en marcha han sido los ERTE. ¿En qué situación se encuentran estos ahora?

Lo que queda de ERTE, el 95 %, son ya empresas fantasma, porque, salvo algún caso específico como las agencias de viajes, quien no ha retornado a sus trabajadores ya no los va a recuperar.

Con esta realidad, ¿cómo afrontan las pymes, por ejemplo, las prejubilaciones?

La prejubilación en la pyme es muy variada. No es tan fácil como en la multinacional porque no existe el personalismo. En la pyme entran más valores como la confianza, el cliente que te conoce de toda la vida y que hace que en muchas ocasiones[el dueño] alargue su vida laboral lo máximo que pueda. Además, hay que tener en cuenta que en muchos casos irse hoy a la prejubilación es perder capacidad adquisitiva. Creo que a corto plazo se van a producir menos prejubilaciones.

Y a nivel legislación ¿a qué problemas se enfrenta hoy la pequeña empresa?

El fundamental es que se legisla para la gran empresa y no se tiene en cuenta la idiosincrasia de las pymes. Por ejemplo, en los fondos europeos se pide que la empresa no esté en un paraiso fiscal. La pyme no está en un paraiso fiscal. El director de la pyme es el mismo que hace de mensajero, que reparte pedidos y trabaja con las facturas. Además, tenemos un montón de normas, pero una pyme no tiene el dinero para pagar un asesoramiento jurídico. Son servicios que, si no se realizan, pueden llevar al incumplimiento de la regla o a cerrar porque no puede competir con la multinacional. Entonces, mientras no se legisle para la pyme, la pyme tendrá problemas de legislación.

A falta de menos de un mes para el fin de la campaña de la renta, ¿qué resultados está dejando respecto a años previos?

Como todos los años, está siendo un desastre. Los problemas son siempre los mismos, los borradores no están bien, se confirman borradores sin saber que se podía haber tenido más beneficio y la administración además ayuda poco. El día a día no ha cambiado. Había problemas y sigue habiéndolos.