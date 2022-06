"No hay alternativa al cierre de Cofrentes sin las renovables"

¿Da alas a la prórroga de la vida útil de Cofrentes el retraso de las renovables?

No. Por fin tenemos una fecha comprometida, un plan de desmantelamiento y una previsión financiera por parte de la empresa pública del Estado encargada de acometerlo (Enresa). Los Gobiernos anteriores no hicieron una previsión financiera con lo que por mucha voluntad política que hubiera no se podía resolver. Yo considero que la nuclear se va a cerrar en noviembre de 2030.

Lo digo porque hablando con el sector hay voces que dan por segura la prórroga de Cofrentes por el retraso de las renovables. ¿Les preocupa?

Hay que desplegar las renovables sí o sí y más con el cierre de la nuclear. Las renovables se han de desplegar de forma suficiente. Iba a decir masiva, pero digo suficiente para no contribuir a la injustificada alarma que se ha generado. Suficiente para tener la soberanía energética que necesitamos y de manera mucho más sostenible.

¿Y por qué no se desatascan los proyectos?

Tenemos ya 23 plantas autorizadas.

De 350 que han pedido licencia.

Sí, siguen siendo pocas. Yo confío en que en breve tendremos un volumen importante de autorizaciones. Dicho esto, es cierto que debemos seguir acelerando. Tenemos un procedimiento muy garantista y nuestro territorio es rico en patrimonio cultural y paisajístico, y tienen que realizarse los análisis necesarios.

Sí, pero eso ya se tuvo antes en cuenta con el anterior decreto que protegió en 2020 una serie de áreas donde no se pueden instalar parques. ¿Por qué hay esa obsesión por frenar los proyectos? ¿Es tan peligrosa la renovable?

No lo es. Considero que se produce una alarma injustificada. Tenemos unos procedimientos garantistas y se dice no a las instalaciones que no tienen que ser. Pero evidentemente hay que decir que sí a las que sí que tienen que ser. Sin duda, se debe, y lo haremos, poner en marcha muchas más plantas fotovoltaicas y eólicas.

¿Hay alternativa a las renovables con el cierre de Cofrentes?

No, la alternativa son las renovables.

¿Cuántas empresas van a llegar de la mano de Volkswagen a Sagunt?

El número exacto no lo puedo decir, pero ya estamos trabajando con algunos de los proveedores de Volkswagen. La compañía se reunió el viernes con los empresarios valencianos para informarles de los pasos para ser proveedores. No solo tenemos los proveedores que vienen de la mano de Volkswagen, también habrá empresas locales.

¿Cómo van los preparativos de la gigafactoría?

Estamos trabajando todos a contrarreloj. Como buenos alemanes, son muy exigentes en el cumplimiento de plazos. La verdad es que estamos respondiendo a todo. Va todo muy avanzado.

¿Van a venir muchos profesionales de fuera?

Sí. También nos están pidiendo que garanticemos la formación de personas de la Comunitat. Estamos trabajando a marchas forzadas con un plan de formación específico de baterías. Afortunadamente, esto ya lo habíamos empezado antes. Nosotros empezamos a apostar por la gigafactoría antes de que Volkswagen adoptara la decisión y ya estábamos trabajando en procesos de formación.

¿Es optimista con la electrificación de Ford?

A ver … sí. Yo lo soy. Nadie puede asegurar nada porque la decisión no está en nuestras manos. La decisión está en manos de quien está (Ford). Yo soy optimista. Mi optimismo se fundamenta en el histórico. Ford (Almussafes) ha superado muchas crisis. Lo ha hecho por el diálogo social, la flexibilidad y la capacidad de trabajar juntos, y eso para las multinacionales es muy relevante. Segundo, tanto la Generalitat como el Gobierno de España están volcados en apoyar a Ford Almussafes, y esto se ha hecho explícito. Nos hemos encargado de que fuera explícito. Y tercero, la capacidad de adecuación tecnológica de la planta es muy relevante. Almussafes ya lleva dos años ensamblando baterías. Cuando llegó la batería de Estados Unidos a Almussafes se introdujeron tres innovaciones de tres empresas del clúster valenciano. Fueron aportaciones que identificaron como posibilidad de mejora las empresas valencianas y hoy esas innovaciones valencianas las recogen las baterías de Ford en todo el mundo. Cuando algo pasa por Almussafes mejora. Y luego está la propia gigafactoría.

¿Veremos la gigafactoría de almacenamiento de energía renovable de Power Electronics?

Sí. No soy quien debe timonear la decisión, pero me ha salido de forma espontánea decir que sí. ¿Por qué? Primero, porque Power Electronics sigue con la misma o más capacidad de liderazgo que hace tres años. Segundo, porque la necesitad esta ahí.

¿Hay posibilidades de conseguir fondos para el PERTE de los chips?

Yo creo que también tenemos muchas posibilidades. No me gustaría parecer una optimista infundada. Por eso doy razones. Primero, quiero dejar claro que esta es la opinión que tengo como secretaria autonómica con la información de que disponga. Me puedo equivocar. Yo no tengo la varita mágica y la economía es tremendamente variable. Dicho esto, está clarísimo la necesidad de microchips. En la Comunitat Valenciana tenemos unas capacidades impresionantes. El 50 % de lo que pasa en España en este mercado ocurre en Valencia. Eso es una fortaleza impresionante. Todos los que tienen que decir algo en este ecosistema se han unido en el Valencia Silicon Cluster. Ahora se ha publicado el PERTE y por supuesto que tienen posibilidades

¿Puede la Comunitat Valenciana prescindir de la ampliación del puerto de València como quiere Compromís?

Yo creo que no. Se podrá hacer una ampliación sostenible. Me consta que el puerto quiere ser el más sostenible del Mediterráneo. Conozco bien la parte energética y es el puerto más ambicioso en cuanto a sostenibilidad energética. Está haciendo una apuesta por la energía eólica y en el desarrollo del uso de hidrógeno verde y el biogás. Yo estoy convencida de que se encontrará la solución.