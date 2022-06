Las personas son el motor de cualquier organización. Sin ellas, no habría actividad empresarial o industrial, por lo que siempre deberían ser prioridad en cualquier estrategia corporativa. La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) es consciente de la importancia y relevancia de las personas, y así lo demuestran los dos estudios pioneros sobre el impacto social y medioambiental de los institutos tecnológicos que han llevado a cabo gracias a la colaboración de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Una de las principales conclusiones que se desprende de estos análisis es que, por cada euro invertido en las actividades de los institutos tecnológicos de Redit, se obtiene un retorno social de 7,64 euros. Es decir, con una inversión total de 197 millones de euros se ha conseguido un valor de impacto social de alrededor de 1.505 millones de euros «generando un retorno a la sociedad casi 8 veces mayor a la inversión realizada», como ha explicado el presidente de Redit, Fernando Saludes. Desglosando los resultados, el impacto de las acciones llevadas a cabo por los institutos tecnológicos ha doblado el valor de la inversión realizada en cuanto a acciones para los trabajadores, ya que con una inversión de 22 millones se ha conseguido un impacto de 44,6 millones. Además, los proyectos de I+D desarrollados por los institutos tecnológicos generan 351 millones de euros de impacto positivo en los ODS.

Por otra parte, el 52 % de la plantilla de los institutos tecnológicos valencianos son mujeres y todos los centros cuentan con planes de igualdad. Además, todos poseen estrategias orientadas a disminuir el impacto negativo de sus actividades. En este sentido Saludes ha asegurado que «estos estudios demuestran claramente que la labor de los institutos tecnológicos incide positivamente en la Comunitat Valenciana y en su tejido empresarial, a través de un modelo sostenible y centrado en la calidad de las personas que genera un impacto positivo en la economía y el progreso del territorio».

Con esta acción, Redit y sus centros tecnológicos se alinean con las estrategias europeas que recomiendan poner a las personas y a la sociedad en el centro, una línea que, como demuestran los estudios, ya siguen los institutos, que se encuentran integrados en el entorno empresarial, político y social del territorio.

Redit Ventures e Innspiradoras

La reciente presentación del vehículo de inversión Redit Ventures el pasado viernes 27 de mayo ha venido a reforzar también el compromiso de Redit con las personas.

Se trata de una sociedad de capital especializada en alta tecnología lanzada por los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana y cuyo objetivo es potenciar la transferencia de esta al tejido industrial. Redit Ventures, dotado inicialmente con 1,5 millones de euros de fondos propios aportados por los institutos tecnológicos que lo constituyen, potenciará, asimismo, la identificación de tecnologías susceptibles de ser aceleradas dentro de los propios institutos, desarrollando la configuración de los equipos humanos necesarios para su materialización en nuevas empresas de base tecnológica.

Se estima que, a lo largo de los primeros años de vida de este vehículo, se analizarán más de 100 activos de alta tecnología generada en los institutos, lo que permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo directos, de alta cualificación, y centrados en nuevas tecnologías que, por su disrupción, no están presentes en el mercado todavía. El director de Redit, Gonzalo Belenguer, ha destacado que «estamos convencidos que Redit Ventures contribuirá, mediante la transferencia tecnológica, no sólo al fortalecimiento de nuestras industrias y a la generación y potenciación de tecnológicas no existentes en el mercado; sino a la capacidad del ecosistema de atraer talento y generar puestos de trabajo de alto valor añadido».

Por último, en esta apuesta estratégica por la sociedad, la Red, en colaboración también con la Conselleria de Innovación, ha lanzado Innspiradoras, una plataforma online que recoge los testimonios de más de 50 mujeres innovadoras en diferentes ámbitos como agricultura, criminología, educación, tecnología o moda. El objetivo de la iniciativa ha sido crear un espacio en el que promocionar y poner en valor el talento de mujeres referentes en innovación y emprendimiento, además de visibilizar la riqueza y diversidad de numerosos proyectos empresariales repartidos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Como concluye Belenguer: «queremos visibilizar el talento que hay en nuestra región, que es muy variado y está presente en todos los sectores por lo que animamos a todas las que lo deseen a formar parte de esta comunidad cuyo punto de unión es la innovación».