La innovación, la ciencia y la tecnología forman parte del día a día de las personas y se han consolidado como una pieza esencial para el progreso en las sociedades modernas. De este modo, los expertos coinciden en que en los próximos años ejercerán como una palanca para la creación de riqueza y el desarrollo económico.

En este sentido, Prensa Ibérica inauguró en octubre del año pasado el circuito de eventos «Futuribles», a través de algunas ciudades españolas, para impulsar la innovación tecnológica en cada una de ellas. Estos foros especializados para empresarios, técnicos e instituciones han tratado de analizar la situación actual innovación en el sector energético y las oportunidades que ofrecen los Fondos Europeos Next Generation.

València fue la novena parada del ciclo «Futuribles», que ya ha visitado Oviedo, Vigo, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Murcia, Cáceres, Zaragoza o Las Palmas, y que cerrará su primera edición en Madrid el próximo 23 de junio. Así pues, las instalaciones de Sesame, ubicadas en el entorno empresarial de La Marina de València, fueron el espacio escogido por Prensa Ibérica y Levante-EMV, con el patrocinio de Telefónica, Banco Sabadell, Redit, Zeus y Sesame, para albergar esta jornada en la que diferentes agentes del sector empresarial debatieron acerca de la importancia de la innovación y la tecnología.

La apertura institucional del acto fue a cargo de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien destacó que «para garantizar el estado de bienestar y una sociedad más prospera, tenemos que ser una sociedad innovadora y capaz de crear las oportunidades que la ciudadanía merece». Asimismo, la ministra resaltó que «la innovación es la palanca de cambio para el futuro». Para ello, es necesario sentar las bases y afrontar los retos de cara, «porque la realidad precisa de hechos».

En sentido, Morant anunció la aprobación de un nuevo Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) ligado al sector aeroespacial, con una inversión directa en I+D+I de 2.500 millones de euros. «Queremos generar un ecosistema investigador y productivo alrededor de un sector de vital importancia en nuestro día a día». Con ello, el Ministerio de Ciencia e Innovación espera poder diseñar el primer avión de cero emisiones o crear sistemas de satélites propios para comunicaciones cuánticas, que son «vitales para aumentar de forma exponencial nuestros niveles de ciberseguridad».

Respecto a la llegada de los fondos europeos, Morant anunció que invertirán el dinero «en el futuro». «Vamos a aplicar una salida a la crisis de la pandemia diferente a la de la crisis de 2008. Quien no se suba a este planteamiento, no contribuirá al desarrollo y el progreso de su país», alertó Morant.

Por último, la ministra de Ciencia e Innovación advirtió de que estamos ante un momento revolucionario para la ciencia y la innovación: «De aquí a quince años no vamos a reconocer nuestro país. Estamos sentando las bases de una España con soberanía tecnológica, que investiga y fabrica las soluciones del futuro para poder afrontar cualquier amenaza creando riqueza y bienestar para las generaciones actuales y futuras. Este es nuestro proyecto y este será nuestro legado».

«No estamos bien»

Según COTEC, «la innovación es todo cambio (no solo tecnológico) basado en el contenido (no solo científico) que genera valor (no solo económico)». Al respecto de esto, el director de «Futuribles» y Premio Nacional de Innovación 2020, Francisco Marín, explicó que «la innovación está más en nuestra actitud hacia las cosas que en los conocimientos que tenemos».

Además, puntualizó que «nuestra vida es innovación y nuestro país debe ser innovador». En este punto, Marín reconoció que España tiene las posibilidades de hacerlo, aunque «desgraciadamente, no estamos bien».

Actualmente, España es la decimotercera economía mundial; sin embargo, ocupa la trigésima posición en el índice global de innovación. «No podemos lograr el objetivo con la inversión actual que hacemos en I+D+I. Hay que invertir, pero no lo hacemos lo suficiente».

A nivel autonómico, el gasto en I+D+I en la Comunitat Valenciana es inferior a la media nacional, según el INE. «La Comunitat Valenciana tiene mucha capacidad de mejora y tenemos una oportunidad increíble gracias a los fondos europeos, que buscan crear sociedades modernas en las que las economías se basen en la digitalización, la sostenibilidad y el equilibrio de género y territorial; sería irresponsable para nuestra generación no aprovechar esta oportunidad», alertó Francisco Marín.

Apostar por el talento

La Comunitat Valenciana es la región española que más ha mejorado en innovación desde 2014, según la Comisión Europea.

«Tenemos que hacer una apuesta por el talento. Desde la Comunitat Valenciana estamos invirtiendo más y hemos mejorado en innovación, pero todavía no llegamos a la inversión en ciencia que tienen nuestros vecinos europeos», explicó Josefina Bueno en uno de sus primeros actos públicos como consellera de Innovación.

Al respecto de ello, la consellera confesó que los fondos europeos son «una gran oportunidad, pero tenemos que ir muy deprisa para que sea una realidad. No tenemos mucho tiempo que perder y necesitamos la valentía de todos los sectores implicados».

Por último, Bueno resaltó la importancia de democratizar las carreras investigadoras en las universidades públicas y los institutos tecnológicos: «Tenemos el compromiso de sumar talento y conocimiento joven, sin desperdiciar ninguna vocación científica».

La nueva realidad

El encuentro se cerró con una mesa redonda moderada por la directora de Levante TV, Silvia Tomás, y en la que participaron Julián Vinué, gerente de Innovación y RRII de Telefónica Este; Fernando Saludes, presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana; Majo Castillo, directora de Operaciones de Sesame; Ángel Buigues, Startup Advisor de Banco Sabadell; y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia.

«La innovación es una herramienta que nos permite anticiparnos al futuro», destacó Julián Vinué, quien señaló que para Telefónica es «un camino irrenunciable». En este sentido, Telefónica entiende que las personas deben estar en el centro de la innovación: «Aspiramos a conectar a las personas para poder compartir experiencias, aprender y trabajar a distancia o emocionarnos».

En 2024, Telefónica se convertirá en una empresa centenaria. Durante su trayectoria, la compañía ha tenido que adaptarse en numerosas ocasiones a las nuevas necesidades que han tenido sus clientes. «La innovación está en nuestro ADN -aseveró Vinué-. Durante los últimos años, Telefónica ha impulsado diferentes proyectos innovadores en la Comunitat Valenciana, como el Centro de Ciberseguridad y el recién estrenado Hub de Innovación Abierta con la Fundación Valenciaport; o proyectos como el de Castellón Smart Village y los Telefónica Innovation Days, en los que mostramos las últimas soluciones presentadas en el Mobile World Congress a empresas y administraciones públicas».

Por otro lado, Redit publicó recientemente un informe pionero que ha permitido trasladar el impacto social y medioambiental que tienen los Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana en la sociedad. «Las conclusiones que extrajimos de esta informe fueron realmente positivas —detalló Fernando Saludes—. En primer lugar, pudimos valorar en torno a 1.500 millones de euros el impacto social de los Institutos Tecnológicos; por otro lado, se demostró que por cara euro que se invierte en la red de Institutos Tecnológicos hay un retorno de 7,64 euros a la sociedad; por último, existe un impacto positivo ligado a los ODS de más de 350 millones de euros».

De forma paralela a esto, Redit lanzó recientemente un instrumento para atender las futuras necesidades de las empresas. En este sentido, ‘Redit Ventures’ contribuirá a la creación de nuevo tejido empresarial basado en alta tecnología y a acelerar la transferencia de innovación disruptiva de los centros tecnológicos hacia los principales sectores industriales de la Comunitat Valenciana. «Hemos creado un vehículo donde vamos a tratar de aterrizar y ligarnos mejor con el sector emprendedor para que esta tecnología no se quede arriba y lleguen al tejido empresarial», explicó Saludes.

Paralelamente, todos los participantes en la mesa redonda coincidieron en apuntar el reto que afrontar las empresas para adaptar sus procesos a las nuevas tecnologías para no correr el riesgo de quedarse atrás. «La empresa que no invierta en innovación se va a quedar descolgada, eso seguro», señaló Majo Castillo. Asimismo, la directora de Operaciones de Sesame recordó que hay un sector enorme de empresas que todavía no han aplicado las ventajas que aporta la tecnología porque, por la propia naturaleza de sus de sus trabajos, no se puede aplicar de la misma manera.

«Las startups estamos acostumbradas a trabajar con las tecnologías y pensamos que todo el mundo es así; sin embargo, creo que va por barrios y esto ocurre también dentro de las propias empresas —subrayó Castillo—. Hay departamentos muy tecnificados y que son muy innovadores (todos los relacionados con marketing y los e-commerce), pero luego hay otros sectores a los que está llegando ahora esa innovación tecnológica, como el de los recursos humanos o las áreas administrativas y financieras de las empresas. Es decir, hay mucha variedad y no podemos tener una única respuesta para todo el tejido empresarial español».

Al respecto de esto, Ángel Buigues manifestó las amplias capacidades que tiene el tejido empresarial valenciano. «La Comunitat Valenciana posee un tejido empresarial capaz de ser tractor. Tenemos una red de institutos tecnológicos muy relevante, centros de investigación, universidades públicas y privadas, así como escuelas de negocios siempre posicionadas en buenas posiciones dentro de los rankings».

En los últimos años, Banco Sabadell se ha consolidado como una entidad bancaria que apoya a las startups. “Desde el inicio, en Banco Sabadell hemos estado del lado de las empresas. Ahora, queremos seguir ahí con el objetivo de ser el ser el partner financiero de las empresas de base tecnológica”. En 2013, en Banco Sabadell observaron que se estaba fraguando un tejido empresarial de nuevos modelos de empresas basados en la tecnología y modelos de negocio digitales. En ese momento lanzaron Bstartup, una iniciativa de banca especializada en startups y también inversión en capital, “porque es la forma natural en la que las empresas de base tecnológica se han venido financiando”. A día de hoy, desde la entidad bancaria llevan 78 inversiones hechas en startups a través de esta iniciativa.

Por último, Juan Luis Hortelano cerró la jornada haciendo especial hincapié en cómo ha mejorado la colaboración público-privada en los últimos años, aunque «históricamente, el sector de las startups ha sido posiblemente el que menos se ha aprovechado de eso. Una empresa de base tecnológica incipiente no puede esperar un año o un año y medio a recibir una subvención para poder avanzar».

En este sentido, actualmente se encuentra en trámite la nueva Ley de Startups. “Al final, veinte años después, vamos a poder tener una ley de startups que, por desgracia, nace con muchas carencias. Pero bueno, ya es tener una ley y tipificar qué es una startup, que es uno de los primeros pasos para que también la administración nos traten con las particularidades propias de una empresa”, concluyó Hortelano.