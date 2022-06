La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta) ha celebrado hoy en València su Asamblea General Ordinaria y el 9º Congreso de la entidad con el lema “Generación Coop: diversa, participativa y sostenible”. Más 120 de socios y socias de cooperativas de todos los sectores de actividad han participado para decidir las líneas estratégicas de la organización para el período 2022-2025.

Durante la Asamblea General, las cooperativas asociadas a Fevecta han dado su respaldo a la gestión de la organización y aprobaron por amplia mayoría tanto el informe de gestión y las cuentas anuales de la organización de 2021, como el presupuesto para 2022. Como cada cuatro años, esta cita coincidió además con la celebración del 9º Congreso de la Federación para debatir y aprobar las líneas estratégicas con las que afrontar los retos del cooperativismo de trabajo valenciano en el período 2022-2025. Y entre estos retos, como ha apuntado el presidente de Fevecta, Emilio Sampedro, en su intervención inaugural, están “consolidar los apoyos institucionales conseguidos durante los últimos años, conseguir mayor visibilidad y notoriedad social para el cooperativismo y mostrarse como un modelo empresarial útil a la sociedad”.

En opinión de Sampedro, “la práctica empresarial debe tener un sentido para las personas: trabajadoras, socias, usuarias y clientes. Hoy ya no es posible hablar de empresa si no lo acompañamos de un compromiso social y de un control del impacto medioambiental. No es aceptable presentarse ante la ciudadanía con un discurso meramente economicista basado únicamente en la competitividad empresarial sin atender a la sostenibilidad, sin proporcionar cohesión social en el entorno y sin preservar el territorio”.

Nueva puesta a punto del cooperativismo

Sampedro: "La transición hacia una economía más ecológica, digital y resiliente que se viene anunciando ha de ser el revulsivo para una nueva puesta a punto del cooperativismo, siempre desde nuestros valores y principios”

En referencia a las transformaciones y retos del inmediato futuro que surgen de la aplicación de los Fondos Next Generation de la UE y el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno, Sampedro ha señalado que “la transición hacia una economía más ecológica, digital y resiliente que se viene anunciando ha de ser el revulsivo para una nueva puesta a punto del cooperativismo, siempre desde nuestros valores y principios”.

En ese sentido, ha destacado que una de las prioridades estratégicas ha de ser “conectar con la juventud para favorecer el relevo generacional de nuestras empresas y asegurar, así, la continuidad del modelo cooperativo”. Para el presidente de Fevecta, “la juventud es el relevo natural y necesario para nuestro sector, debemos poder atraer ese talento enorme que espera su oportunidad de desarrollarse profesionalmente en colectivo, en igualdad y desde la diversidad”.

Y como baza para atraer al talento joven a la vez que se da respuesta a las nuevas demandas de la ciudadanía, el presidente de Fevecta ha apostado por “desarrollar y madurar nuevos modelos y nuevas estrategias cooperativas como las comunidades energéticas locales, el cohousing o el cooperativismo de plataforma, en conexión con las oportunidades de la digitalización”.

Una fórmula empresarial que invierte en las personas y su bienestar

En la clausura del acto, ha intervenido la directora general de Emprendimiento y Cooperativismo de la Conselleria de Economía Sostenible, Teresa García, quien ha hecho balance del Pla Fent Cooperatives de la Generalitat y ha destacado que la creación anual de cooperativas sigue aumentando y en la actualidad el cooperativismo representa un 7,1% del PIB valenciano.

La creación anual de cooperativas sigue aumentando y en la actualidad el cooperativismo representa un 7,1% del PIB valenciano

La directora general se ha dirigido a los socios y socias de las cooperativas asistentes para destacar su labor, ha dicho, como “punta de lanza del cooperativismo”, ya que ha señalado que cada año, “el 92% de las nuevas cooperativas que se crean son de trabajo asociado, por tanto, sois la semilla de cooperativismo valenciano actual”.

“Creo que debéis tener bastante autoestima porque el cooperativismo es el modelo de empresa que en un mundo como el de hoy, que requiere de la sostenibilidad, solo las empresas que sois sostenibles como las cooperativas estáis preparadas para el futuro que vendrá”.

Por último, ha subrayado que no solo hay que medir al cooperativismo por su aportación económica, sino también “por su balance social y por la aportación que hacen en bienestar a la Comunitat Valenciana”, ya que, según ha asegurado, “no hay fórmula empresarial que invierta más en las personas y su bienestar”.