Ouigo aplaza a después de verano su llegada a València por el retraso en las obras de un túnel necesario en Madrid

La llegada a València de Ouigo, el tren de alta velocidad y bajo coste bajo cuya marca opera en España la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), no se producirá hasta después de los meses de verano. Según ha podido saber Levante-EMV, el tramo que unirá mediante un túnel la estación madrileña de Chamartín con Torrejón de Velasco -necesario para la línea futura entre València y Madrid, con nuevas compañías de bajo coste- todavía no está totalmente operativo, lo que impide que Ouigo pueda iniciar la ruta al no tener otra alternativa de vía.

Ello se debe a que el tramo que conecta con el corredor de Levante la estación madrileña de Atocha -desde donde salen, por ejemplo, los AVE y los trenes Avlo de Renfe rumbo a la capital del Túria- no puede ser utilizado por la marca al emplear el LZB, el sistema de seguridad histórico español, mientras que los trenes de Ouigo cuentan con el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS por sus siglas en inglés), incompatible con el español. Esta circunstancia obliga a la firma del operador francés a esperar a la puesta en funcionamiento del túnel madrileño, que sí contará con ERTMS. Frente a esta realidad y según un comunicado interno de la compañía al que ha tenido acceso este diario, el túnel ya se encontraría acabado a la espera de la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). El problema, sin embargo, residiría en que actualmente "se están realizando obras en el entorno de este", una circunstancia que impide el aval de la AESF previsiblemente hasta finales de este mes o inicios de julio. A este tiempo de espera, además, hay que añadir "un tiempo para formar a los maquinistas y terminar de homologar nuestros trenes en este túnel" -apuntan desde Ouigo-, el cual podría ser de unas tres semanas, lo que hubiera llevado la puesta en marcha de la conexión a plena temporada estival. Actualmente se están realizando obras en el entorno del túnel, una circunstancia que impide el aval de la AESF hasta finales de este mes o inicios de julio Venta de billetes el 30 de junio Por ello, según ha podido saber este diario, la empresa ha decidido postergar hasta después de verano el inicio de la ruta y será el próximo día 30 de junio -según anunció la misma en uncomunicado- cuando revelará la fecha exacta de inicio de una ruta que, inicialmente, estaba prevista que diera comienzo durante esta primavera. Será durante ese día 30, jornada en la que acudirán a València la directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, y el director comercial y de marketing de la marca, Federico Pareja, cuando se pondrán a la venta los billetes Madrid-València de Ouigo a partir de los 9 euros. Además, este precio no se va a modificar, según ha podido saber este diario, pese a que el contexto económico actual ha elevado los costes de operatividad. Fuentes de Ouigo apuntan que se está trabajando "todo lo rápido que podemos de la mano de Adif, la AESF y el resto de actores del sector para llegar cuanto antes a València", un hito considerado de gran relevancia para la compañía. Tres viajes de ida y vuelta al día La conexión con el territorio valenciano de la marca de SNCF entra dentro del proceso de liberalización de la Alta Velocidad en España. En concreto Ouigo, que ya tiene en marcha una línea entre Madrid y Barcelona, pretende realizar tres viajes de ida y vuelta a València desde la capital nacional. A ello se sumaría este otoño, si no se producen cambios, otra ruta con dos trenes al día de ida y otros dos de retorno rumbo a Alicante pasando por Albacete. La compañía estaba en disposición de mover entre 150.000 y 200.000 pasajeros sumando julio y agosto si hubiera vendido todos sus billetes Asimismo, los trenes de Ouigo son los de mayor capacidad en España con 509 plazas. Por ello, solo con las frecuencias fijadas entre València y Madrid y antes del retraso, la compañía estaba en disposición de mover entre 150.000 y 200.000 pasajeros sumando julio y agosto si hubiera vendido todos sus billetes. Además de la filial de SNCF, en los meses de otoño también se pondrá en funcionamiento otra línea entre Madrid y València que será operada por iryo, marca comercial del consorcio formado por la valenciana Air Nostrum y el principal operador ferroviario de Italia, Trenitalia.