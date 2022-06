El director de MSC Cruceros reclama un aeropuerto internacional para València

El director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, ha explicado que la posible implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, y en València en particular, tendría un "impacto" económico para la compañía pero no disuadiría su actividad. "Una tasa turística no nos condiciona la decisión de poner un barco en una ciudad u otra, nunca lo ha hecho", ha asegurado.

El responsable de la compañía ha precisado que, de entrar en vigor el impuesto propuesto por los socios del gobierno valenciano, -de carácter voluntario para los ayuntamientos y de entre 0,5 y dos euros por día-, ese coste lo asumiría la naviera. "En MSC Cruceros no trasladamos los impuestos locales a los pasajeros", ha explicado en una entrevista a Europa Press. De hecho, el director de MSC Cruceros insiste en la apuesta de la empresa por la ciudad de València con el embarque, por primera vez en su historia, de dos cruceros de la compañía en la capital del Turia simultáneamente, ya que al MSC Seaside se le unirá el MSC Bellisima durante este verano, con el que la compañía prevé "doblar" el número de pasajeros que llegaban a València en 2019, y que fueron 30.000. "No solo pensamos que nos vamos a recuperar de la pandemia en València, sino que pensamos que vamos a hacer unos volúmenes bastante mayores que los que se hicieron en 2019", ha comentado Pacheco. Reclama un aeropuerto más grande que Manises El director general de MSC Cruceros en España ha recomendado que, para mejorar el atractivo de València como destino turístico y parada de cruceros, "faltaría un aeropuerto internacional que tuviera muchas más conexiones con otras ciudades europeas como tiene Barcelona", así como contar con la nueva terminal de pasajeros, más grande, para poder recibir un mayor número de escalas. València "necesita dos cosas, aeropuerto y puerto", ha subrayado. Pacheco, en una entrevista a Europa Press, ha desgranado las principales características y ventajas de València como parada de cruceros. Según ha indicado, su potencial cultural y turístico y su clima hacen que sea "un punto de garantía muy demandado para determinadas nacionalidades", especialmente por el turista italiano, que es el primer mercado de MSC y el segundo a bordo de sus cruceros con embarque en València, después del viajero español. Para el pasajero nacional, "ofrece unas facilidades operativas de embarque muy fuertes" y la "comunidad levantina es el primer mercado de embarque", pero también destaca el turista madrileño como segundo mercado por la conexión "facilísima" en tren y en tercer lugar el cliente andaluz que principalmente llega en coche a València y dispone en la terminal portuaria de un aparcamiento con mucha capacidad, ha destacado Pacheco. En ese sentido, ha detallado que un crucero que sale de Barcelona tiene un 60% de turistas españoles y un 40% de nacionales, mientras que en València el viajero nacional es el 95% y solo hay un 5% de turistas extranjeros, "porque el aeropuerto de Valencia no tiene a día de hoy un buen número de frecuencias con otros países de Europa principalmente, como Inglaterra, Alemania o los países nórdicos. Además, ha apuntado que, como pasa en Barcelona, estos turistas extranjeros pasarían algunas noches en València antes o después del embarque, como sucede en Barcelona. Nueva terminal en el puerto Sobre el puerto, ha lamentado que la terminal que MSC Cruceros emplea "realmente no es la de cruceros, es una terminal para dar servicios a los ferris que van a Baleares principalmente". "Si queremos realizar embarques de más de 1.200 o 1.500 pasajeros, como en Barcelona que atendemos embarques de entre 2.000 y 2.500 pasajeros, "habría que considerar una terminal portuaria de mayor envergadura, de mejores características, más grande, con una mejor tránsito de pasajeros". En ese sentido, ha valorado que la construcción de la nueva terminal de pasajeros en el puerto de València será una ventaja para la naviera porque "ayudará a incrementar el número de escalas y el número de pasajeros por salidas nacionales". No obstante, aún no cuenta con cifras del impacto que puede suponer la nueva terminal. "Cuando conocimos la noticia nos alegramos mucho porque València para nosotros ya no es solo una ciudad donde se hace una operativa o un negocio, es que llevamos decenas de años relacionados con la ciudad", ha señalado, al tiempo que ha puesto en valor su relación con la ciudad en materias como el patrocinio del Valencia CF o la maratón. "El hecho de crecer más en València nos gusta mucho contarlo, estamos muy unidos", ha insistido. En cuanto a la polémica por las fuerzas políticas y plataformas ciudadanas que se oponen a la ampliación del puerto, ha señalado que no hay una comunicación "oficial" por parte de administraciones valencianas para frenar el desarrollo del puerto y ha contrapuesto la situación a la de Barcelona, donde el ayuntamiento "ha expresado oficialmente que quiere poner en marcha un movimiento para legislar y limitar el número de barcos". "Por el momento, solo son comentarios que se pueden recoger en prensa, en consecuencia tampoco le puedo dar una validez oficial porque no soy consciente de que ningún gobierno valenciano quiera limitar la llegada de barcos", ha expresado. "Ninguna tensión especial" Preguntado por si la compañía se siente respaldada por las administraciones o si percibe alguna tensión, ha afirmado que no sienten "ninguna tensión especial", pero "si un gobierno en València o Barcelona levanta la mano para limitar el número de turistas que llegan, habrá que acatarlo y nada más". Eso sí, ha pedido que se valore el peso del transporte marítimo sobre el aéreo o por carretera antes de tomar medidas, pues cree que las decisiones podrían ser "diferentes" si se analiza. El director de MSC Cruceros ha defendido que la ampliación del puerto con una terminal de carga y la construcción de una nueva terminal de pasajeros serán "muy positivas" para la ciudad. "Nos lo están trasladando las empresas locales con las que trabajamos. Las asociaciones de restaurantes, el gremio de proveedores de excursiones, las empresas de València nos animan a que traigamos más barcos", ha asegurado. Además, ha señalado que esto "permite a las empresas locales poder aumentar sueldos, aumentar el número de trabajadores". Pacheco ha insistido en que "ninguna asociación en València" ha trasladado a MSC Cruceros "que tiene ningún tipo de problema o pesar por nuestras operativas, ni a nivel social ni medioambiental. "Solo recibimos ánimos y apoyos para aumentar la operativa de cruceros en València", ha recalcado. Asimismo, ha resaltado el compromiso con la sostenibilidad de la naviera, ya que es "una de las primeras compañías del mundo que está desarrollando barcos de gas natural licuado" y "la primera compañía que está desarrollando un proyecto con otras instituciones para el primer barco propulsado con hidrógeno y baterías de litio, lo que querría decir emisiones cero". Del mismo modo, ha hecho hincapié en la capacidad de la "gran mayoría" de los barcos de MSC para conectarse a la red eléctrica del puerto en el que atraquen y ha puesto en valor la instalación de dos subestaciones eléctricas en el puerto de Valencia, una iniciativa que la naviera "aplaude" y que puede ser un "elemento diferenciador con otros puertos de Europa", ya que "todavía no hay muchos" que ofrezcan esta posibilidad.