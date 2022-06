Almussafes aguarda con esperanza la decisión sobre el vehículo eléctrico

La decisión podría ser solo cuestión de horas. Algunos indicios, incluso, apuntan a que podría ser a primera hora de la tarde de este miércoles cuando Ford decida si otorga a la factoría de Almussafes o a la de Saarlouis (Alemania) la adjudicación de los dos nuevos modelos de vehículos eléctricos. La decisión, una batalla que se ha prolongado durante meses, es capital. Para la ganadora, supone garantizar la supervivencia de su planta -aunque eso no impida en el futuro restructuraciones internas por el menor número de trabajadores a emplear- durante al menos una década. La perdedora, sin embargo, se enfrenta a un escenario de una más que probable desmantelación a partir de 2025.

Con ello, y pese a que en la planta valenciana se vive con la más que entendible expectación la espera hasta el dictamen final que se tome desde Detroit, el ambiente ante la decisión, según apuntaron ayer fuentes de varios sindicatos de la factoría a este diario, resulta "positivo" y "esperanzador" pese a la inquietud. "Hay bastante expectación y confianza en que el acuerdo firmado en enero en Colonia dé sus frutos", aseguraban desde UGT-Ford, sindicato mayoritario de la planta, porque "no alcanzar un acuerdo no era una opción, nos eliminaba directamente".

En el mismo, no en vano, se pactó una flexibilidad laboral para poder mover jornadas de producción, así como incrementos lineales no consolidables en las tablas salariales de la plantilla que ascienden a 7.000 euros entre 2022 y 2025 y retornar al IPC en 2026, condiciones que se suman a un marco de mayor efectividad como el que ofrece Almussafes. "Ese temor de que no venga la carga de trabajo no existe", añaden por su parte fuentes desde STM-Intersindical en la planta, que recordaron que Ford ya amenazó en los años 70 con trasladar la fábrica "a Marruecos".

Actualmente, Almussafes -con 6.000 trabajadores, a los que se suman decenas de miles más indirectos gracias a la economía generada su alrededor- solo tiene garantizada en 2025 la fabricación del Kuga, que desde inicios de año y hasta mayo ha supuesto casi el 60 % de los vehículos que se ensamblaron en la planta. En este sentido, contar solo con un modelo muestra la obligación de la llegada de los dos nuevos vehículos eléctricos para garantizar la viabilidad de la planta.

Contraste con Alemania

La positividad que se transmite desde la planta valenciana contrasta, en paralelo, con el mayor temor que se transmite desde Alemania. Según han apuntado en las últimas horas varios medios teutones, y pese a las reuniones que en las últimas semanas han tenido representantes políticos de la región del Sarre -donde se encuentra Saarlouis- con directivos de la marca del óvalo en Europa, la tensión entre los 4.600 empleados de la factoría alemana es grande ante la preocupación de que no sea la elegida.

En este sentido, se ha convocado una reunión de trabajo en la planta de Saarlouis para hoy a las 12.15 horas donde se informará a los empleados sobre el futuro de la factoría más allá de 2025 para que a las 16.45 horas, el sindicato mayoritario de la planta, IG Metal, dé una rueda de prensa. Entre ambas, a las 15.05 hora española, está previsto que la multinacional celebre su Global Town Hall, un acto virtual destinado a su plantilla global en el que mostrará cómo quiere llevar a cabo su proceso de transformación hacia el futuro. El encuentro, según ha podido saber este diario, es "rutinario" y no se sabe qué se tratará en concreto, pero todo apunta a que podría ser el momento elegido para dar a conocer la decisión sobre sus vehículos eléctricos que, no obstante, parece estar ya tomada.