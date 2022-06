La Cámara afronta el relevo de Ana Encabo como secretaria general

Cámara València afronta en los próximos meses la delicada misión de renovar la secretaría general de la corporación, que ejerce Ana Encabo desde mayo de 2007, según las diversas fuentes de la entidad empresarial y de la conselleria de Economía, que tiene la tutela sobre la misma, consultadas ayer por este diario. No es una sustitución inminente. De hecho, algunas fuentes la sitúan en octubre y otras a finales de año. Lo cierto es que la secretaria general disfruta desde el año pasado, cuando cumplió los 65 años, de una reducción de horario y sueldo del 30 %.

La medida la pactó con el presidente de la Cámara, José Vicente Morata, quien le pidió su continuidad, aunque no fuera a tiempo completo, dada la «complejidad» del momento. Y es que la corporación entraba en período electoral. La renovación del presidente y el comité ejecutivo se produjo el pasado 13 de junio. Ahora quedan el consejo autonómico y, a finales de año, la Cámara de España. Desde la corporación valenciana aseguran que Morata y Encabo no han vuelto a hablar del asunto y dejan caer que la de esta última no es la única jubilación que afronta la alta dirección cameral.

Desde Economía confirman la jubilación de Encabo pero añaden que no será inmediata. La secretaría general la cubre la mayoría del pleno cameral previa convocatoria pública de la vacante. Las bases de dicha convocatoria las aprueba la citada conselleria.

Proceso complejo

Es un proceso complejo. La llegada de Encabo se produjo hace quince años por las presiones del PP, entonces al frente de la Generalitat. La todavía secretaria general era directora general del Servef. Aunque el presidente Arturo Virosque, en el tramo final de su mandato, quiso resistirse, no pudo oponerse, lo que provocó cierta polémica porque entre quienes se presentaron al concurso con ella estaban varios altos ejecutivos de la propia Cámara. Años antes, tras llegar a la presidencia en 1995, Virosque había dilatado la necesidad de renovar la secretaría general, tras la salida de José María Gil Suay, con el propósito de situar en su lugar al ex alto cargo de la Generalitat con el PSOE Antonio Rico. Quería evitar una intromisión política de los nuevos mandatarios del PP. Lo consiguió, a diferencia de lo que sucedió tras la jubilación de este último en 2007.

Encabo consolidó su posición cuando en 2010 Morata, que estaba asesorado por su marido el exconseller Luis Fernando Cartagena, fue elegido en 2010. Está por ver ahora cómo se lleva a cabo su sustitución. El cargo es suculento: roza los 100.000 euros brutos anuales.