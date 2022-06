Ayer se presentó la plataforma Innspiradoras en València, una iniciativa social y empresarial impulsada por Redit con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Durante el acto, que se celebró en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), se presentó la plataforma online en la que se recogen los testimonios de más de 50 mujeres innovadoras en diferentes ámbitos como agricultura, criminología, educación, tecnología o moda.

La plataforma, que se presentó hace unas semanas oficialmente en Alicante y en Castelló, aspira a convertirse en un repositorio vivo y actualizado con los testimonios de mujeres que tienen ideas innovadoras.

En palabras del director general de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, Gonzalo Belenguer, “la innovación es una actitud ante la vida. Esta plataforma, Innspiradoras, recoge ya más de 50 testimonios de mujeres que queremos convertir en referentes sociales del talento femenino de la Comunitat Valenciana”.

Talento como valor

El objetivo de la iniciativa ha sido crear un espacio en el que promocionar y poner en valor el talento de mujeres referentes en innovación y emprendimiento, además de visibilizar la riqueza y diversidad de numerosos proyectos empresariales repartidos a lo largo y ancho del territorio valenciano.

También en la apertura ha estado presente la directora general de Innovación, Sonia Tirado, que ha asegurado que “Innspiradoras es uno de los proyectos más bonitos y emocionantes” que ha llevado a cabo desde que es directora.

“Hay muchos proyectos en clave femenina en marcha, pero Innspiradoras recoge, complementa y nace con la vocación de poner encima de la mesa el talento de cualquier ámbito”.

En la presentación también participó Eva Blasco, presidenta de la CEV València, que dio la enhorabuena a Redit por su “labor en Innspiradoras” y que quiso resaltar el compromiso de la CEV.

“Lo tenemos claro: hay que apostar por el talento femenino porque, de lo contrario, estaríamos renunciando a la mitad de este”.

María José Tomás, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Regional del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), fue la encargada de presentar el programa Neotec, una iniciativa dirigida a emprendedores que buscan financiación para hacer realidad sus ideas.

La mesa redonda que ocupó el centro de la programación fue moderada por Sonia Tirado y en ella participaron las innspiradoras Belén Franch, doctora en Física e investigadora de las universidades de València, Maryland y de la NASA; Lara Guerrero, cofundadora de Pepina Pastel; Virginia Espinosa, cofundadora de la empresa Truficultura; y Verónica Palomares, artesana y restauradora.

Belén Franch reivindicó la importancia de las referencias femeninas en materia científica, tecnológica y técnica. “Nunca me habían dicho que no hiciese algo porque no había salida, el apoyo familiar fue clave en mi desarrollo profesional. La base de la ciencia es la innovación”.

Verónica Palomares, por su parte, quiso reforzar la importancia de la divulgación y la actitud de la que nace la innovación. “Innovar es formar como no se ha hecho hasta ahora, enseñar y aprender. A todas las componentes de la mesa nos une la curiosidad, la capacidad de análisis y la capacidad espacial”.

Lara Guerrero, sinónimo del que “no arriesga, no gana”, relató su historia y la importancia de reinventarse, cuidando la creatividad y celebrando en cualquier contexto, incluso en medio de una pandemia. “El riesgo es un buen indicador de innovación”, expresó.

En palabras de Virginia Espinosa, “hacer las cosas bien es imprescindible, no vale únicamente con hacerlas, ahí hay innovación y cuidado”.

Jordi Juan, secretario autonómico de Innovación y Transformación Digital, fue el encargado del cierre de la jornada, agradeciendo la asistencia a todos y todas y, en especial, a las innspiradoras y a sus testimonios por “ser muy necesarios, por reivindicar los valores más humanos y por trabajar en la innovación, tan necesaria para seguir mejorando, día a día, la calidad de vida de toda la sociedad”.