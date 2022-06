Hoy viernes 24 de junio son muchos los que se han despertado con la idea de ir al supermercado y hacer la compra de cara al fin de semana. Puede que algunos de ellos no hayan caído en que en la Comunitat Valenciana hoy es un día festivo. Según el calendario laboral 2022-2023 este festivo no se disfruta en toda España, solo en la C. Valenciana, Cataluña y Galicia -este año-.

Anoche se celebró la Noche de Juan, con las tradicionales hogueras en las playas valencianas que atrajeron a multitud de personas en un ritual de fuego purificador bajo un velo místico de mitos y leyendas. Horarios de los supermercados hoy viernes 24 de junio Mercadona: Hoy cierra sus tiendas situadas en la C. Valenciana, Cataluña y Galicia

Consum: Cerrado hoy

Aldi: Cerrado por festivo

Lidl: Cerrado por festivo