KM ZERO Food Innovation Hub, uno de los principales impulsores de startups de alimentación en España y a nivel global, lanza su cuarta edición de ftalks Food Summit con una relevante novedad geográfica. Por primera vez en su historia este evento internacional de referencia en innovación en alimentación no solo se celebrará en España, sino que dará el salto a Latinoamérica, para apoyar el boom del foodtech en la región. Según el informe de inversión en agroalimentación 2022 de AgFunder, en América Latina las empresas agroalimentarias han registrado más de seis acuerdos de financiación de nueve cifras, y las 15 principales rondas de inversión involucraron a compañías emergentes del sector.

“El foodtech está viviendo una explosión en Latinoamérica y es un espacio de oportunidad muy importante para KM ZERO y su ecosistema. Este paso supone para nosotros un hito en el camino hacia convertirnos en el think tank de innovación en alimentación más importante en habla hispana. Queremos acelerar la transformación del sistema alimentario en la región apoyando a los emprendedores y conectar a los diferentes agentes del cambio. Esta primera edición la celebraremos en México, que además de ser la puerta de entrada a Estados Unidos es uno de los mercados más grandes de LATAM”, afirma la directora de KM ZERO, Beatriz Jacoste.

Tras el éxito de asistencia de sus tres anteriores ediciones en Valencia, ftalks’22 será nuevamente punto de encuentro de industria, startups, proyectos emprendedores, inversores y líderes de opinión y congregará a más de 50 figuras mundiales de referencia que están liderando la transición del sector hacia uno más sostenible, saludable y accesible. Todos ellos abordarán los principales retos a los que se enfrenta el sistema alimentario: salud y bienestar, biodiversidad y resiliencia, proteínas 4.0 y digitalización. Además, se pondrá en valor la importancia de la inversión para consolidar proyectos emergentes disruptivos a través de dos vías: fondos de inversión y corporate venturing. Los interesados en asistir a esta cita ineludible del mundo de la alimentación pueden inscribirse a través de https://www.ftalksfoodsummit.com/. Tanto el evento español como el latinoamericano serán presenciales y además se podrán ver desde cualquier punto del mundo vía streaming.

Primera ciudad de LATAM donde aterriza ftalks

El desembarco de ftalks’22 en Latinoamérica será los días 1 y 2 de septiembre en la Torre Diana de Ciudad de México y contará con la participación de los principales fondos de inversión como Arpegio VC, Acre Ventures o FoodSparks, y con relevantes figuras del sector de la alimentación a nivel mundial, entre ellas Paul Newnham, Director de SDG2 Advocacy Hub y fundador de Chefs’ Manifesto, iniciativa que se encargará de ofrecer a los asistentes una future lunch de la mano de un reconocido chef local con gastronomía del país y alimentos del futuro; o Sam Schatz, Presidente en Biohm Health y ex Director de Aerofarms. Los asistentes también podrán conocer el trabajo que están realizando disruptivas startups de la región como Microterra, que desarrolla un ingrediente funcional para la industria ‘plant-based’ a base de lemnas, utilizando la infraestructura de la acuicultura y reduciendo su impacto hídrico; o Frubana, plataforma que conecta a productores de alimentos con restaurantes disminuyendo costes y que está presente ya en 10 ciudades de México, Colombia y Brasil. Todas ellas expondrán sus productos o soluciones en un future market, junto con otros proyectos. También participarán empresas relevantes del sector como Grupo Lala, Grupo Bimbo, Sigma y Grupo Arancia, entre otras.

Valencia, la capital de la innovación en alimentación

Y la cuarta edición de ftalks se celebrará en Valencia los días 20 y 21 de octubre. El Palau de les Arts Reina Sofía acogerá la primera jornada, que pondrá el foco en las últimas disrupciones mundiales en alimentación a través de ponencias y mesas redondas; y la segunda, de carácter experiencial, será nuevamente en el Telar de Miguel Martí, un espacio histórico protegido del siglo XII, donde se ubicará el future market y se darán cita la tecnología y los productos que encontraremos en los lineales en los próximos 25 años. Participarán, entre otras, Protera, compañía biotecnológica chilena que ha logrado más de 10 millones de dólares de inversión para su plataforma de diseño de proteínas mediante Inteligencia Artificial; Bosque Foods, que desarrolla alternativas a la carne a base de micelio; o Climate Trade, startup valenciana que ayuda a las empresas a alcanzar la neutralidad de carbono.

En España también estarán presentes los líderes del corporate venturing como Alexandre Bastos, Jefe de Innovación en Givaudan, habrá una notable presencia de figuras femeninas que lideran los principales fondos de inversión en foodtech como Henrietta Hearth, Vicepresidenta de Big Idea Ventures – que cuenta con un fondo de más de $450 millones, 50 de ellos para nuevas proteínas- y también participarán personalidades como Pablo Zamora, Cofundador de Notco -empresa que a través de la inteligencia artificial está desarrollando alimentos ‘plant-based’ replicando el sabor de alimentos como por ejemplo la mayonesa o la leche- y también Presidente de la Fundación Chile, entre otros ponentes destacados. Además, el evento contará con la presencia del Ministerio de Agricultura y de numerosas empresas líderes del sector como PepsiCo, Vicky Foods, CAPSA Food, Carrefour o Tony's Chocolonely.

En esta edición también se presentarán los resultados del primer estudio de neurociencia sobre la percepción de las proteínas en España, entre ellas la nueva generación de proteínas, liderado por la startup Thimus en colaboración con KM ZERO. Además, habrá una estación de neurociencia in situ, para que las empresas conozcan el uso de esta tecnología para enfocar mejor la respuesta a las necesidades de los consumidores. Por primera vez, habrá contenido expositivo sobre Food Design, en el marco de la Capitalidad Mundial del Diseño que ostenta Valencia, y ftalks volverá a ser escenario de los ftalks Food Summit Startups Awards en dos categorías -innovación y sostenibilidad-.

ftalks'22 es una iniciativa de KM ZERO Food Innovation Hub que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; València Activa, Fundación LAB Mediterráneo, ProChile, Better Balance, CAPSA VIDA, Ceylan, Grupo Dacsa, Familia Martínez, Faerch, GDES, Incarlopsa, Kerry, Logifruit, Rijk Zwaan, Solulim, Velarte, Vicky Foods, Viscofán, The Westin Valencia, Choco, ADM y Broseta. Cuenta además con el respaldo institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX y con la colaboración de Invest in Valencia, Visit Valencia, CEMAS, World Design Capital València 2022, Deloitte, Thimus, Chefs’ Manifesto, Supracafé, Brandsummit, Zumex, Mahou San Miguel, Ocean52, Pink Albatross, Kraut Food Studio y Futoority.