Economía cierra un acuerdo con los empresarios sobre la Feria

Acuerdo entre la conselleria de Economía y los empresarios para nombrar el futuro consejo de administración de la nueva Feria València. Tras las discrepancias que impidieron que el decreto con los estatutos de la institución fueran aprobados por el pleno del Consell el pasado viernes, conversaciones a dos bandas entre el conseller de Economía (Compromís), Rafa Climent, el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, y el de la Cámara de València, José Vicente Morata, ha desbloqueado el problema y este viernes el Gobierno autonómico dará su visto bueno al documento.

El acuerdo pasa por que el consejo esté integrado por 16 vocales, en contra de los 21 o más que llegaron a barajarse como opción para contentar a todas las partes. La Generalitat mantiene nueve plazas y la que inicialmente iba a ocupar Unión Gremial queda asignada ahora a una "persona" nombrada a propuesta del titular de la conselleria que tutela a las instituciones feriales. Dicho de otro modo, Economía designará a un representante de la asociación de comerciantes.

Esta polémica arranca tras la decisión de Economia de incluir de forma directa entre los 16 vocales del consejo a la citada organización, de la que fue gerente el actual subsecretario de esta conselleria, Natxo Costa, y que tiene mucha vinculación con Compromís. Unión Gremial abandonó la CEV hace tres décadas y la patronal autonómica tiene una organización propia del sector Confecomerç, que quedaba ignorada en este modelo. Así que su presidente, Salvador Navarro, amenazó con dejar vacantes las dos plazas en la Feria que le correspondían a la patronal si se mantenía Unión Gremial. Ahí obtuvo el apoyo de la Cámara de Comercio, con otros dos vocales.

Acuerdo

Al final, las tres partes llegaron a un acuerdo, junto a la conselleria de Hacienda (PSPV), por el que se daba una tercera plaza a la corporación cameral con el compromiso de que nombrara a un representante de Unión Gremial. No obstante, la semana pasada Economía firmó una propuesta de estatutos que daba al traste con ese pacto y volvía a la versión inicial. Ante la negativa de la CEV y el rechazo de Hacienda a firmar el decreto si no había un pacto previo de Economía con la patronal, el documento se pospuso hasta llegar a un acuerdo, que ya se ha sustanciado y que implica para la patronal la victoria de haber conseguido que Unión Gremial no tenga representación nominal directa. Estará en el consejo si así lo decide el conseller.

Morata ha explicado a este diario que el acuerdo implica que la Cámara cede la tercera plaza que se le había asignado en el pacto inicial con Hacienda a cambio de que Economía nombre a un empresario. Asimismo, se ha decidido que la nueva Feria tenga un consejero delegado que será nombrado a propuesta de la Cámara, la CEV y Economía.

Así las cosas, el nuevo consejo estará integrado por nueve vocales de la Generalitat, dos de la Cámara, dos de la CEV, uno del Ayuntamiento de València, otro de la Diputación provincial y otro nombrado por Economía que será de Unión Gremial ahora, aunque en el futuro podría pertenecer a otra organización empresarial que decida el conseller de turno.