El extravío de maletas en Manises se reduce a un tercio en una semana

Hace apenas una semana, la falta de personal en la compañías de 'handling' (aquellas que se dedican al movimiento y entrega del equipaje en los aeropuertos) amenazaba con poner en jaque la operatividad completa del equipaje en Manises. El aeródromo valenciano, según explicaban a este diario fuentes de Comisiones Obreras, tenía alrededor de 300 maletas pendientes de ser entregadas a sus dueños, acumulándose así en un almacén, en los alrededores de las cintas de equipaje o, incluso, en carros por los pasillos de las instalaciones. Sin embargo, este martes esta situación ha cambiado de manera considerable.

Según ha podido saber Levante-EMV por las citadas fuentes sindicales, el reparto de maletas "evoluciona bastante bien" y ya no hay "ninguna fuera de los almacenes". En este sentido, según las estimaciones del sindicato, el volumen de equipajes que habría en el aeropuerto de Valencia pendiente de entregar "no llegará a 100 maletas o está rondando las 100", un número que sin ser "normal o habitual ya no es lo que era", añaden.

Ayuda tras estar "desbordados"

Este descenso a un tercio de las maletas extraviadas en tan solo una semana se debería, según apuntan desde CC OO, a que está habiendo "un poco de refuerzo de personal" en las empresas de 'handling'.

En concreto, tras denunciar la pasada semana que estaban "desbordados" y con el "mismo personal que teníamos en invierno o en los años de pandemia", ahora remarcan que el nuevo personal pese a que "no está formado para trabajar en los departamentos de búsquedas de maletas", sí que está liberando a los trabajadores de estas compañías en otras de sus funciones, lo que les permite estar "más centrados en adelantar trabajo con las maletas".

En esta misma línea, la citadas fuentes aseguran que también se estaría reforzando "la plantilla de los repartidores porque así como hace dos fines de semana tuvimos los problemas porque no repartían, ahora sí que están llevándose todas las que preparamos". "Ahora poco a poco parece que volvemos a la normalidad", concluyen.