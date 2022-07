El campo valenciano prevé abrir nuevos mercados con el dólar fuerte pero advierte del coste de las importaciones

El euro pasa por sus horas más bajas respecto al dólar. La fortaleza de la divisa norteamericana frente a de la Unión Europea (UE) beneficia a una parte del campo de la Comunitat Valenciana, genera un impacto neutro a otra parte del negocio agroalimentario y preocupa de lleno a los importadores de materias primas. El sector prevé que le ayude a abrir nuevos mercados. En plena expansión del negocio exterior tras el parón por el coronavirus surge ahora esta tormenta monetaria cuando la cifra del conjunto de la exportación valenciana en el primer cuatrimestre se elevó a 12.748,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,7% en comparación con idéntico período de tiempo del año precedente. En el otro lado de la balanza, las importaciones se elevaron a 12.737 millones, un 39,1% más que el ejercicio precedente.

El primer sector exportador valenciano es el agroalimentario, que incluye los cítricos, el que más factura. Las ventas entre enero y abril de 2022 se elevaron en esta actividad a 2.750,7 millones de euros y acapara una quinta parte del negocio global de la autonomía en el extranjero, según los últimos datos facilitados por la Dirección Territorial de Comercio. “En principio, no tiene por qué temer el sector agroalimentario. La Comunitat Valenciana exporta dos tercios de sus alimentos a la UE”, destaca el director general del Cercle Agroalimentari de la Comunitat Valenciana, Manuel Laínez. Esta entidad, que representa a las empresas productoras, industrias y cadenas de distribución comercial, sí advierte de que la debilidad del euro respecto al dólar, que ha caído a mínimos de los últimos veinte años y ayer ya cotizada por debajo de la divisa estadounidense, preocupa de lleno a los importadores de materias como aceites y grasas de girasol, cereales (maíz, trigo, cebada…), derivados proteicos, tanto para consumo humano como para alimentación animal. También se importan muchas frutas tropicales, lo que no beneficiará a las firmas que comercializan desde la Comunitat Valenciana estas variedades. “Las compras de materias primas en países terceros, como de Sudamérica, tienen mucho que ver con la elevada inflación de los alimentos porque impulsan el aumento de los precios de los alimentos. Con todo, esa repercusión no es tan fácil de aplicar”, puntualiza Laínez. En ese sentido, Laínez reconoce que “importamos inflación”.

Recuperar EE UU y crecer en Canadá

Según el sector citrícola, "la debilidad del euro frente al dólar nos hace algo más competitivos y es algo coyunturalmente positivo. Pero su repercusión sólo puede ser moderada, muy limitada por el hecho de depender tanto de la UE-27, donde tras el Brexit se dirigen en torno al 85% de nuestras exportaciones de naranjas y mandarinas y su efecto es, por tanto, neutro (porque se sigue pagando en euros). Otra cosa es cómo puede beneficiar a mercados terceros que han ido ganando mucho peso en los últimos años, como Canadá, y cómo podría ayudarnos y darnos un empujón de cara a recuperar un destino tan estratégico para las clementinas españolas como Estados Unidos", explica la presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, Inmaculada Sanfeliu.

De otro lado, un dólar fuerte dificulta las importaciones europeas de cítricos no comunitarios y, en este caso, "podría beneficiarnos en tanto daña las posiciones de países competidores -con costes de producción mucho más baratos que los nuestros- como Egipto o Marruecos", afirma Sanfeliu. En este sentido, destaca los incrementos espectaculares registrados en los fletes del transporte marítimo, que se suelen pagar también en dólares y que en este caso encarecerán también las importaciones de este verano de Sudáfrica. "En el lado también de las importaciones de la UE, la debilidad del euro menguará también la competitividad de los zumos de naranja brasileños -que son los que dominan los mercados- lo que también podría aliviar la situación de la industria transformadora de cítricos española", asegura la patronal citrícola española.

Por áreas geográficas, el viejo continente acapara el 70,4% de las exportaciones argroalimentarias valencianas. La zona euro supone un 58,2%; es decir, casi dos tercios del total. América aglutina un 14,4%, Asia un 7,6% y África un 6,6%. Las ventas autonómicas dirigidas a la UE se incrementaron a tasas interanuales del 15,5%, las destinadas a la zona euro mejoraron un 13,1% y las dirigidas al resto de la UE crecieron un 33,2 % en los cuatro primeros meses de 2022.

Estados Unidos es el cuarto socio comercial de la Comunitat Valenciana si se tienen en cuenta todos los productos. A 30 de abril, las ventas autonómicas hacia territorio estadounidense ascendían a 925,3 millones de euros, un 8,7% más que al cierre de 2021, y representaban el 7,3% sobre el total de las ventas al exterior de la región, pues solo eran superadas por Francia (1.607,6 millones), Alemania (1.546,9 millones) e Italia (1.179,5 millones). En el caso de la las importaciones, solo China (1.943,7 millones) batía los 913,7 millones en productos que proceden de Estados Unidos, que a esa fecha tenía un peso del 7,2% sobre el total después de dispararse un 52,9% en los cuatro primeros meses de este año.

Impacto en otros sectores "dolarizados"

Más allá del negocio agroalimentario la revalorización del dólar respecto al euro impactará positivamente en el sector azulejero, calzado, textil-confección, cerámica decorativa, juguetes tradicionales y otras manufacturas de consumo que se envían a Estados Unidos y otros países terceros. En el caso del sector azulejero, EE UU acapara el 17% de sus exportaciones totales de las firmas ubicadas en Castelló. En el caso de Ford Almussafes, que vende sobre todo a la UE, no notará en gran medida la revalorización del dólar. Las exportaciones de automóviles y componentes se elevaron a 2.028 millones hasta abril, un 19,4% más que en 2021

La principal preocupación procede del lado de las importaciones que vengan valoradas en 'billetes verdes'; principalmente las que son de carácter energético y aquellos productos intermedios que lo hagan también en divisa americana. Los derivados del petróleo y el gas generaron unas compras de 1.606,8 millones de euros entre enero y abril de 2022, que supone un incremento del 133,7% en comparación con idéntico período de tiempo de 2021.