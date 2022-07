La Feria solo pierde 278.000 euros en los dos años de pandemia por la ayuda de 7,6 millones del Consell

Los dos años de la pandemia de coronavirus, en los que Feria València solo pudo mantener su actividad durante cinco meses -los dos primeros de 2020 y los tres últimos de 2021- por las restricciones para luchar contra la covid, habrían provocado un agujero económico de considerables proporciones en la institución si no fuera por la ayuda de 7,6 millones de euros que le dio la Generalitat, como a otras empresas que no pudieron funcionar en la mayor parte de ese período. Gracias a ese dinero, la entidad ha tenido unas pérdidas conjuntas en los dos años de 278.000 euros, según ha comunicado esta mañana su director general, Enrique Soto, durante la reunión del patronato, que aprobó las cuentas del año pasado.

En términos contables, Feria València se anotó unas pérdidas de 3,07 millones de euros en 2020, mientras que el beneficio de 2021 asciende a 2,79 millones. Como ha informado la entidad en un comunicado, "esta disparidad de resultados en los dos años de la covid se debe a que la ayuda para reparar los daños provocados por la pandemia se ingresó en 2021, pero estaba destinada a cubrir las pérdidas de los dos años". Un portavoz oficial de la institución precisó a preguntas de este diario que no se puede concluir que la empresa hubiera perdido en esos dos ejercicios cerca de 7,9 millones -la suma de los 7,6 del Consell más los 278.000 ya citados-, porque el dinero de la Generalitat "no estaba destinado en un 100 % del mismo a tapar las pérdidas". No explicó qué porcentaje iba a ese cometido.

Ingresos y gastos

Soto ha referido al patronato que durante la covid la Feria trató de acomodar los ingresos a los gastos. Así, si en las ferias propias los primeros bajaban un 78,9 %, los segundos lo hacían en un 76,2%, mientras que en los eventos externos la relación fue de un 43,3 % y un 47,1 % en cada caso. A este respecto, detalló que los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), que afectaron a la plantilla de forma general durante muchos meses, permitieron reducir los costes laborales en un 34 %.

Por otro lado, el director general adelantó que Feria València celebrará este año 36 certámenes propios, 22 más que el año pasado, mientras que tiene confirmados 31 eventos externos y mantiene en gestión otros veinte. Tras hacer balance de la actividad del primer semestre, en el que finalmente no se celebró su principal feria -Cevisama-, Soto anunció que Hábitat, Home Textiles Premium y Espacio Cocina SICI, que tendrán lugar de forma conjunta en septiembre, ocuparán 100.000 metros cuadrados de superficie. Ya tienen confirmada la presencia de 650 marcas.