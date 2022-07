En pleno verano, se viaje donde se viaje y en un momento en el que las huelgas de las aerolíneas están muy presente lo que nos abre la puerta a reclamar, es importante comprobar que el vuelo en el que viajaremos no se ha quedado en tierra debido a una cancelación. Para conocerlo con antelación, hay que tener en cuenta varias situaciones.

En primer lugar, si se ha dado los datos de contacto a la aerolínea a la hora de hacer una reserva de vuelo, lo más probable es que de cancelarse la empresa haya notificado mediante un correo electrónico en las últimas dos semanas la no operatividad de este. No obstante, puede ser que este no haya llegado y que a lo mejor se esté sufriendo una cancelación o un retraso, por lo que, por si acaso, hay otras alternativas de comprobación antes de ir al aeropuerto.

La primera de ellas es accediendo a la propia página web de la aerolínea, buscando por ejemplo por destino o por número de vuelo. En el caso de este último, se deberá especificar la fecha de salida, el nombre de la compañía y el número de vuelo en un formato concreto (como FR2507, VY4057, IB5671, etc.).

Un método infalible

Además, también está la opción de verlo en la página web de Aena, que en su página principal te permite buscar un vuelo especificando por orden uno o varios de los siguientes datos: el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, fecha del vuelo, hora y el número del vuelo. Una vez hecho esto, será en el apartado "Estado del Vuelo", donde se indicará si este ha sido cancelado.