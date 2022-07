La decisión a inicios del pasado mes de junio del Ministerio de Derechos Sociales de rechazar una modificación al alza de los precios del programa del Imserso pese a la crecida de costes para los establecimientos hoteleros ha provocado que tanto la patronal de los alojamiento como las asociaciones de mayores muevan ficha en busca de una alternativa para la próxima temporada otoño-invierno para los alrededor de 800.000 personas que participan en el mismo.

A través de un comunicado, la patronal hotelera Hosbec ha remarcado esta mañana que la "nefasta" gestión del Gobierno, sin actualizar los citados precios para la nueva temporada, ha "herido de muerte un programa exitoso" en un momento en que los costes de producción aseguran que se encuentran "por encima del 30%, lo que hace inviable el cierre de contratos para proporcionar camas al Imserso".

En este sentido, según explican en la nota, son muchos los hoteles que han remarcado que no puede prorrogar, al precio de 22 euros por persona -lo que incluye pensión completa, bebida, animación, wifi y el resto de servicios de un hotel de 4 estrellas-, los contratos del Imserso, ya que de otra forma resultaría "una ruina multiplicada por la inflación en las maltrechas cuentas hoteleras tras dos años de pandemia". Por ello, desde Hosbec remarcan que se han iniciado contactos "para empezar a trabajar en circuitos paralelos, a través de asociaciones y colectivos de mayores, que siguen muy interesados en continuar con los viajes durante la temporada baja y que eligen Benidorm como uno de sus destinos preferentes".

Así, según explica la patronal, tanto el presidente de Hosbec, Toni Mayor, como la secretaria general de la asociación, Nuria Montes, se han reunido esta semana con Marcelo Cornellá, presidente de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores (Fedepem) para "empezar a sentar las bases de un programa de viajes senior de carácter privado que por un lado continúe con la labor social de potenciar la actividad de los mayores y que, por otro, contribuya a mantener abiertos establecimientos hoteleros durante el invierno con el correspondiente mantenimiento del empleo y de la actividad en un marco económico ajustado a la realidad que vivimos", reza el comunicado.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados"

En esta línea, según Mayor, "no nos podemos quedar de brazos cruzados ante la pasividad y el desprecio que el Gobierno de España somete al sector turístico una y otra vez. Nos jugamos mucho el próximo invierno, con una responsabilidad muy grande con nuestros trabajadores sobre todo después de dos años de inactividad. Por eso vamos a estudiar hasta la última opción que exista de comercialización de un turismo senior sostenible y ajustado a las necesidades de todos: de los mayores y de las empresas".

Tras el anuncio del pasado junio, fuentes de la patronal ya explicaron a este diario que la decisión se daba tras una temporada "que ha sido desastrosa" y que desde el Gobierno se había "guardado silencio antes nuestras peticiones de tener reuniones" para tratar este asunto. "No entendemos como en algunos sectores los precios se han modificado y en el nuestro no", argumentaban desde Hosbec sobre una realidad que ya adelantaban que llevaría a que "muchos hoteles no participen [en el programa] porque no les es sostenible".