La CEV rechaza la reducción obligada de consumo de gas

La Comisión de energía de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), presidida por Vicente Nomdedeu, mostró ayer su preocupación por las consecuencias que pueda tener sobre la industria la reducción obligatoria del consumo de gas propuesta dentro del plan de Contingencia de la Comisión Europea.

«Felicitamos a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por la defensa que ha hecho de la industria española. No se pueden exigir ahorros en el consumo de gas a todos los países por igual independientemente de su situación concreta y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado a otros países de la UE», afirmó Vicente Nomdedeu.

La Comisión de Energía de la patronal señaló que, «a pesar de compartir el principio de solidaridad de los Estados miembros», su posición es disconforme con el Plan Europeo de Reducción de la Demanda de Gas, el conocido ‘Save gas for a safe winter’, que pretende un sistema de reducciones obligatorias del consumo de gas iguales para todos los Estados miembros.

En la Comunitat Valenciana, la CEV teme que, de aplicarse, las paradas obligatorias supongan una «pérdida de competitividad y puestos de trabajo» para sectores tan importantes como el azulejero, esmaltero, textil, siderúrgico, curtido y acabado de pieles, entre otros.

Asimismo, la Comisión de energía hizo el seguimiento de la situación de las ayudas a industrias gas intensivas, contempladas en el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y alertó de que el ritmo de pago de las ayudas urgentes es «lento ya que todavía existe un número importante de empresas a la espera de recibir la ayuda anunciada a finales de marzo y que los nuevos sectores incluidos en el segundo paquete de ayudas a los consumidores gas intensivos es muy probable que no reciban el cobro hasta diciembre».