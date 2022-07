Toni Mayor: "Un político prudente dejaría estar ahora lo de la tasa turística"

El sector ha dejado atrás los efectos de la pandemia, pero se enfrenta a la incertidumbre económica que provoca una inflación desbocada. Un momento que también coincide con el inicio de la tramitación de la tasa turística a la que se opone frontalmente. Ante la amenaza del secretario de Turismo, Francesc Colomer, de dimitir por su rechazo al gravamen, Mayor le pide que aguante, al menos, hasta ver qué sucede con la votación final.

La primera quincena de julio se ha cerrado con una ocupación solo tres puntos inferior a la de 2019 en Benidorm y un punto en el caso de la Costa Blanca, ¿podemos dar por superados los efectos de la pandemia?

Creo que sí. Posiblemente esos dos o tres puntos de diferencia han sido por las anulaciones que hemos tenido por las huelgas de las aerolíneas y los problemas en los aeropuertos de Europa, pero creo que podemos dar por superada la pandemia. A ver, tenemos muchas incertidumbres encima de la mesa, como la guerra, el propio covid, que aún sigue por ahí y no sabemos si el próximo invierno habrá más contagios, y luego está la crisis, la subida de los intereses y de los costes. Y veremos qué pasa si Putin cierra el grifo del gas. No hay nada claro y por eso tenemos que ser prudentes. Lo de ahora ha sido una explosión de la sociedad mundial, de decir: ‘Vamos a recuperar estos años que hemos perdido y vamos a vivir’.

De momento, ¿cuáles son las previsiones para lo que queda de verano?

Para lo que queda de verano lo vemos bien, las previsiones son buenas y los niveles de ocupación para agosto y septiembre van muy bien. Si la última hora se comporta igual que lo ha hecho desde Semana Santa, tendremos un verano muy parecido a lo que hemos vivido en junio y julio, un verano bueno.

¿Será de récord como el de 2019?

De récord creo que no. Y, sobre todo, hay que decir que los costes son muy altos, hemos pasado de pagar 10.000 o 12.000 euros al mes a pagar 60.000 euros de luz. Es algo que no habíamos visto nunca. Por eso digo que hay que llevar mucho cuidado. Será una buena temporada, pero no será la mejor ni de récord.

La sensación que hay es que, pese al golpe tan tremendo, el sector ha resistido, no ha habido grandes quiebras. ¿A qué lo atribuye? ¿Funcionaron bien las medidas de contención?

Sí, sí que han funcionado. Si no llegan a poner en marcha los ERTE, ahora estábamos todos en alta mar (ríe). Estaríamos bastante mal, los ERTE nos han dado la vida, porque el Estado ha pagado los sueldos y la Seguridad Social nos la hemos repartido, y eso ha aminorado mucho las pérdidas de las empresas. Que a ver, todos tenemos aún ICO que pagar y tenemos créditos que hemos pedido para sobrevivir, pero son tolerables y amortizables en los próximos años y no hacen peligrar a ningún hotel.

¿Y a qué lo atribuye?

El sector turístico ha demostrado en los últimos diez años una resiliencia muy grande. Ya aguantamos el chaparrón de la crisis de 2008 muy bien. Creo que el turismo se ha convertido en algo de primera necesidad. El consumidor europeo prioriza el turismo por delante de otras cosas, prefiere irse de vacaciones a salir todos los fines de semana en su país. Digamos que la hucha para las vacaciones es sagrada y no la tocan. Y, por tanto, es una industria que tiene mucha resistencia y mucha capacidad de sobreponerse.

¿Algo habrán hecho bien también las empresas?

Bueno, en los últimos diez o doce años la reconversión de la planta hotelera de Benidorm también ha sido brutal. Este año han abierto dos o tres hoteles nuevos y para el año que viene se están reformando otros dos o tres. Hoteles que son de tres estrellas y pasan a cuatro estrellas superior y con nuevas instalaciones. Todo lo que se ha hecho estos años nos ha reposicionado y tenemos una planta hotelera actualizada y competitiva.

Ahora el principal temor son las consecuencias de la inflación, ¿temen una caída de la demanda en los próximos meses?

En los próximos meses, no, pero sí de cara al invierno o al próximo verano. Tenemos la duda de que la inflación pase factura, de que ese esfuerzo que ha hecho la gente para salir de vacaciones este año, a lo mejor, el próximo año no pueda hacerlo o pueda gastar menos. Está claro que los costes de la cesta de la compra para las familias han subido, y eso es menos dinero para vacaciones.

¿Qué están haciendo las empresas para atenuar el impacto de la subida de costes?

Lo que hacemos es repercutir en lo que podemos esas subidas de costes en los precios. Por ejemplo, el fin de semana tratas de subir un 5% o un 10%, si lo permite la demanda. Porque los fines de semana estamos llenando, pero de domingo a jueves hay más habitaciones libres. Entonces, como el fin de semana tiene más fuerza, ahí es donde estamos tratando de repercutir esos sobrecostes que tenemos para tratar de recuperar algo. Y en los contratos que estamos firmando con los touroperadores para el año que viene ya estamos subiendo un tanto por ciento.

Otro frente de batalla es la tasa turística, ¿por qué hay tanta oposición en la Costa Blanca cuando en la mayoría de países europeos y en otras comunidades ya se aplica? ¿Por qué aquí los empresarios se han plantado de esta forma?

Los empresarios no nos hemos plantado, lo que pasa es que no toca ahora. Es un tema que, por ejemplo, a València, Alicante o Elche, que tienen que competir por los congresos o los eventos de incentivos, esto les resta competitividad frente a Málaga, San Sebastián o Madrid, que no tienen tasa. Meterse ahora en este berenjenal y dar la imagen de que vamos a ser más caros, cuando en España nadie tiene esta tasa, excepto Cataluña y Baleares, que quiere que le diga… No toca. Y con la crisis que nos viene y los sobrecostes, y con la guerra por en medio y que no vean que no es el momento… lo más sensato sería dejarlo congelado y sacarlo a finales de 2025. Un político prudente no lo tocaría ahora, lo dejaría estar hasta que pasen dos o tres años.

Francesc Colomer amagaba con dimitir si se implantaba la tasa. ¿Cree que debería hacerlo?

Vamos a ver, yo creo que él estará hasta última hora defendiendo lo que defendemos todos, y vamos a ver de aquí a final de año qué da todo esto de sí. Yo creo que igual el PSOE se echa atrás. Vamos a ver las circunstancias que se dan cuando tengan que aprobarlo, que será allá por diciembre. A lo mejor entonces hay una recesión increíble, la guerra no se ha acabado, la energía se ha desbocado… A lo mejor las circunstancias llevan a que el PSOE pueda rectificar. Nosotros hemos hablado con él -con Colomer- y le hemos dicho: ‘Francesc, no te vayas porque eres un valor para el sector y estamos encantados con la labor que has hecho en todos los aspectos’... En todas las leyes que ha promovido en el tema turístico y con la buena relación que ha mantenido con el sector. Yo creo que él tiene prudencia y aguantará hasta última hora. A veces decimos que, aunque cambie el régimen -el Gobierno de la Generalitat-, habría que contratarlo para que siguiera en el puesto que tiene, porque no encontraremos otro igual.