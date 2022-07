Dune se solidariza con Ucrania y pone en marcha la campaña ‘Design For Peace’

Dune se solidariza con el pueblo de Ucrania. «Hace unos meses, recibimos un vídeo del estudio ucraniano We Art, liderado por Elena Maksymchuk, en el que explicaban que la situación actual en su país había frenado todos sus proyectos. Por ello, lanzaban un llamamiento a la comunidad internacional ofreciendo su trabajo para poder continuar adelante. Tras esta situación, desde Dune no nos quedamos de brazos cruzados y decidimos brindarles nuestra ayuda. Inmediatamente, les encargamos un paquete de ambientes con propuestas de interiorismo para un nuevo catálogo, con el fin de dar a conocer su situación y ofrecerles la posibilidad de acceder a nuevos clientes potenciales», explica la responsable de producto y marketing de la azulejera de Sant Joan de Moró, Begonya Segura.

Al mismo tiempo, y según destaca Segura, «varios miembros de la comunidad internacional de interiorismo que trabajan con nosotros también vieron el vídeo y la respuesta no se hizo esperar. Muchos profesionales, al conocer la situación de sus colegas ucranianas, contactaron para ofrecer su colaboración de forma altruista. De este modo hemos puesto en marcha el proyecto ‘Design For Peace’, una iniciativa que reivindica el diseño como un lenguaje universal, que no entiende de conflictos y que se abre a todos los profesionales de la arquitectura, el interiorismo y el diseño que quieran apoyar a este estudio ucraniano».

Todos los participantes en este proyecto deberán crear una ambientación 3D fotorrealista inédita, utilizando productos Dune y fomentando el cruce de colecciones. Como resultado, se publicará, de forma física y digital, un style book, en el que se dará difusión a nivel internacional al trabajo del estudio de diseño We Art de Ucrania, así como a todos los trabajos seleccionados y a sus creadores.

«Desde Dune, facilitamos todo el material gráfico necesario para diseñar los ambientes inéditos. Lo esencial es utilizar varias series y fomentar el cruce de productos. Para participar, se tiene que diseñar un ambiente y presentar tres tomas de la misma estancia, además de un moodboard de inspiración con los productos utilizados», explica Segura.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer visibilidad a estos trabajos a través de la impresión y difusión online de un style book, en el que cada profesional contará con dos páginas en las que mostrar su trabajo e incluir sus datos de contactos, con el fin de poderles abrir camino hacia nuevos clientes.

Además de la difusión de los mejores proyectos en un style book, premiaremos con sendos reconocimientos de 1.000 euros al mejor proyecto residencial y al mejor proyecto contract. El plazo de recepción de obra finalizará el 31 de julio y el fallo de jurado se hará público el 11 de agosto.

Cabe mencionar que las propuestas recibidas serán analizadas por un jurado profesional formado por la diseñadora de interiores Elena Maksymchuk, el diseñador de interiores Alexander Kononenko, la arquitecta Gina Rosete, la arquitecta Gabriela Pessuto, Lutzía Ortiz (responsable del Observatorio de Tendencias del Hábitat de ITC) y Begonya Segura (Product Manager y Directora de Marketing de Dune).