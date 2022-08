El calor acelera el proceso de maduración de las uvas y todo parece indicar que a mediados de agosto comenzará la campaña de recolección del viñedo en diversos territorios de la Comunitat Valenciana. Así lo certifica el agricultor, vicepresidente de la DO Utiel-Requena y responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, José Luis Robredo. El propietario de una explotación de 40 hectáreas de uva para cava y otros vinos en Campo Arcís (Requena) constata a pie de campo que este verano "la campaña podría arrancar entre cinco y diez días antes de los habitual a causa del calor y la sequía". Y se prevé que sea "sana y de calidad", apunta Robredo.

El granizo del pasado mes de julio no perdona y las previsiones realizadas por las organizaciones agrarias reflejan una cosecha menor que la de la campaña anterior, con recortes que se sitúan entre un 20 % y un 25 % inferior. En 2021, en el caso de Utiel-Requena, se alcanzó una producción de unos 212 millones de kilogramos de uva. Y es que, el granizo causó 6,4 millones de pérdidas en esta comarca vitivinícola. Así, las tormentas de pedrisco y las fuertes rachas de viento destrozaron entre 6.000 y 9.000 hectáreas de cultivo en la comarca, principalmente de viñedo y en menor medida de almendros y olivos, según los datos manejados por AVA-Asaja y la Unió de Llauradors.

Respecto a los precios, Robredo reconoce que las bodegas que compran la producción de Utiel - Requena, como UVE, Dominio de la Vega o Pago de Tharsis, entre otras, todavía no han cerrado contratos con agricultores, aunque lo harán en breve. Robredo advierte de que "habrá que vigilar los precios" en origen. En ese sentido, recuerda que Asaja Castilla y León acaba de presentar un primer estudio de los costes de producción de la uva en la D.O. Rueda. Este trabajo pretende poner de manifiesto el coste medio real que supone la producción de uva en la Denominación de Origen Rueda, con el propósito de que los agentes implicados en el proceso productivo, elaborador y comercializador del producto tengan una idea clara y transparente del valor intrínseco de producir uva en esta denominación. Y el resultado es claro: pagar al productor un precio inferior a los 51 céntimos por kilo de uva no cubriría los costes de producción en la inmensa mayoría de las explotaciones

De este modo, sumados los precios de materias primas y productos, maquinaria, mano de obra, amortizaciones, riego y otros conceptos, se desprende que los costes medios de producción por hectárea en la Denominación de Origen Rueda son de 4.182,56 euros por hectárea en regadío y de 3.809,39 en secano.

También ante la proximidad de la vendimia 2022, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha enviado una carta a diversas bodegas recordándoles las principales modificaciones introducidas en la Ley de la Cadena Alimentaria en Diciembre de 2021 y las consecuencias de su incumplimiento, cuyo objetivo es que el valor añadido del producto se distribuya equilibradamente entre los distintos agentes de la cadena alimentaria garantizando que los productores reciban un precio que, al menos, cubra los costes efectivos de producción.

Otros territorios

En el ámbito de la DO Valencia se espera una producción similar a la pasada, aunque en la subzona del Alto Turia sí se prevé una reducción por la sequía. La DO Utiel-Requena será la más afectada por esta disminución de producción, ya que el pedrisco del verano castigó a muchas zonas de la comarca, con afecciones que en algunos casos han superado el 90%. En la DO Alicante, en líneas generales, también se espera una reducción ligera de la cosecha, mientras que en Castelló la cosecha será ligeramente superior.

El seco otoño de 2021 que vivió buena parte de España, junto con las recientes olas de calor de la primavera y el verano de este año, generan mucha incertidumbre respecto a la próxima campaña de vendimia, cuyo primer pronóstico es que estará por debajo de la media de 42 millones de hectolitros. Así lo han expresado a Efeagro las cooperativas y las organizaciones agrarias, en una aproximación que aún puede variar entre un 20% y un 25% en función de cómo se comporte el tiempo entre finales de este mes y comienzos de agosto, pese a que en algunas zonas de España la vendimia ya ha comenzado.

“Es una vendimia con mucha incertidumbre. El clima está afectando, con el calor y la falta de lluvia”, opina el presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España. El especialista añade que este año, por cómo se ha comportado el clima hasta ahora, aún es pronto para dar una estimación en cifras pero que dependiendo de si llueve o no en las próximas semanas el resultado puede cambiar mucho, entre un 20% y un 25%.

Los efectos del cambio climático hacen mella en el campo avanzando recolectas o provocando sequías. Las consecuencias quedan patentes esta misma semana en la viña cuando algunas bodegas del sello Vi de la Terra de Mallorca ya han empezado la vendimia, pese a que lo habitual era iniciarla a mediados del mes de agosto.