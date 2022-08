La Comunitat Valenciana es la autonomía que más vivienda vacía tiene en España en comparación con el total de su números de hogares. Así lo certifica el análisis 'Viviendas vacías en España' que acaba de publicar Fotocasa Research. Por el contrario, Madrid es la comunidad con menos ratio de viviendas vacías por propietario y es el 2,4% de los propietarios madrileños los que tienen en su posesión alguna vivienda que mantienen sin darle ningún uso. Un porcentaje muy parecido al que encontramos en Cataluña, en la que un 2,8% de los propietarios mantienen vacía alguna vivienda de su propiedad. En el caso de Andalucía es el 4% de los propietarios el que mantienen sin uso alguna propiedad y es la segunda comunidad con la ratio más alta de viviendas vacías por propietario.

Una de las novedades que recoge el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda es un recargo en el IBI de hasta el 150% para las viviendas vacías. Una medida que afectaría a los propietarios de viviendas deshabitadas durante más de dos años por causas injustificadas y que tengan cuatro o más viviendas a su nombre. De hecho, un 0,9% de la población mayor de 18 años cumple los dos primeros requisitos y tendrían, en caso de ser propietarios de al menos cuatro inmuebles, que abonar este recargo.

La propiedad de los hogares

En España, un 61% de las personas mayores de 18 años es propietaria o copropietaria de una vivienda. De todos ellos, un 79% tiene una única vivienda de su propiedad, un 17% tiene dos y un 4% tiene tres o más viviendas en propiedad.

Cuando se trata de propietarios de una única vivienda, prácticamente todos la mantienen ocupada. De hecho, solo hay un 1% que la tiene vacía. Pero, como es lógico, la cantidad de propietarios con algún inmueble vacío crece conforme incrementa el número de viviendas que tienen a su nombre. Así, entre los propietarios de dos viviendas, hay un 10% que tiene alguna vacía y, entre los que poseen tres o más, el 23% está en esta situación.

“Es la primera vez que se le pregunta a particulares activos en el mercado inmobiliario las razones por las que mantienen sus viviendas vacías. Aunque son un porcentaje minoritario, estos propietarios aseguran que tienen preocupaciones o miedos que desincentivan que coloquen esas viviendas en el mercado. Sus pesadillas van desde que los inquilinos no les paguen, que maltraten la vivienda o que lleguen incluso a perderla. Por eso prefieren mantenerlas vacías. Apelan a una mayor seguridad jurídica que les proteja en caso de impagos u ocupaciones, creen positivos los incentivos fiscales y las ayudas a la rehabilitación como medidas que ayudarían a que pusieran sus viviendas en el mercado, y consideran que las políticas punitivas generan más inseguridad y espantan a posibles inversores. Aunque el dato del 4% no solucionaría la problemática de escasez de oferta en el mercado, sería una opción de mejora en determinadas zonas tensionadas y también, para evitar que la oferta existente siga desapareciendo. Por ello, desde las administraciones públicas deben aplicarse medidas que motiven a los propietarios, que propicien un clima de seguridad y estabilidad para que éstos oferten las viviendas que no utilizan”, explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.