Tecnargilla reunirá en Rímini toda la innovación cerámica reconvertida en Tecna

Tecnargilla, que este año pasa a llamarse Tecna, y que está considerada como la exposición líder en el campo de la tecnología y la maquinaria para la industria cerámica, volverá como un evento presencial en la ciudad de Rimini del 27 al 30 del próximo mes de septiembre.

«La oferta tecnológica está garantizada por la participación de algunas de las principales empresas expositoras italianas e internacionales que ya han confirmado su presencia en 2022», indican fuentes de la organización, las mismas que señalan que 30 % de los expositores «son empresas no italianas, en su mayoría de España, Turquía, Alemania, China, Portugal, Francia, Suiza, República Checa, Grecia y Estados Unidos».

Tecna tendrá un nuevo diseño con dos entradas, la histórica entrada Sur y la nueva entrada Este. El área de exhibición de 70.000 metros cuadrados ofrecerá una visión general completa de toda la cadena de suministro y brindará una oportunidad ideal para que empresarios y técnicos de la industria cerámica descubran las últimas innovaciones y las nuevas perspectivas para la industria cerámica, tanto a nivel productivo como comercial.

La organización confía en que el programa de reuniones de negocios que se pondrá en marcha con la ayuda de la Agencia de Comercio Italiana «sea muy concurrido, con compradores de todo el mundo deseosos de hacer nuevos contactos y fortalecer sus asociaciones existentes con los expositores de Tecna». Argentina, Bangladesh, Chile, Colombia, Etiopía, Kazajstán, México, Mozambique, República Dominicana y Vietnam son solo algunos de los países de origen de los compradores.

En 2018, Tecna contó con la asistencia de 35.000 visitantes que visitaron la feria para descubrir lo mejor de la innovación tecnológica para cada etapa del proceso productivo, desde las materias primas y el procesamiento hasta el diseño y el acabado.

«Gracias al intenso esfuerzo organizativo realizado en los últimos años junto al alto nivel de innovación alcanzado por las empresas expositoras a través de sus constantes inversiones en I+D+i, Tecna actuará como un escaparate de la excelencia tecnológica y un mercado internacional ubicado en el corazón de los mercados más creativos e innovadores», se explica desde la patronal Acimac, organizadora de la feria en colaboración con Italian Exhibition Group.

Una de las más importantes novedades que se presentarán en la próxima edición de la exposición de Rímini será Tecna Future Lab, un nuevo espacio expositivo y laboratorio de ideas que pretende aglutinar las últimas novedades y tendencias en el ámbito de la Industria 4.0 y dar continuidad al proceso de innovación emprendido por la industria manufacturera. Este proyecto especial explorará el proceso de evolución a través de los temas a través del Internet de las cosas, la Inteligencia artificial, la fabricación aditiva y la seguridad cibernética, así como un área dedicada a las nuevas empresas.

Eventos

El programa de eventos de Tecna se centrará en la sostenibilidad y la investigación y el desarrollo. La jornada tecnológica titulada Sostenibilidad en cerámica abordará uno de los temas de tendencia tanto para la industria cerámica como para la maquinaria cerámica, que están redefiniendo sus procesos y objetivos ante el actual contexto geopolítico nacional e internacional. En el marco del nuevo formato de Tecna, se organizará una iniciativa titulada Evento de superficies decorativas dedicada a las tecnologías para superficies no cerámicas, con el objetivo de mostrar soluciones punteras para la producción de todo tipo de superficies y materiales.

Los últimos productos e ideas presentados durante los cuatro días de feria serán analizados en un nuevo evento que explorará las nuevas tendencias tecnológicas y estéticas, How To Make It que, según la organización, «fortalecerán aún más el papel de la feria como un centro global de tecnología e innovación y reafirmarán su enfoque en los negocios internacionales».