La exportación valenciana elude los efectos de la huelga portuaria en el Reino Unido

Tras cuatro días de parálisis por la huelga de estibadores, el bloqueo en el puerto británico de Felixstowe, que acapara al menos un tercio de los contenedores que salen del Reino Unido, no está teniendo consecuencias para los exportadores valencianos, según confirmaron ayer a este diario fuentes del puerto y de la Cámara de Comercio. Desde la corporación, su presidente, José Vicente Morata, explicó que todavía no han pasado excesivos días de este paro que se suma a otros que están efectuando otras actividades económicas de Inglaterra en protesta por los efectos de la inflación, singularmente. Pero no descartó que se produzca en las próximas jornadas -la huelga tiene prevista una duración de ocho días- cierta ralentización o algún retraso. En cualquier caso, nada relevante porque la parte sustancial del comercio exterior entre la Comunitat Valenciana y Reino Unido se realiza por carretera.

Desde la Autoridad Portuaria de València (APV) insisten en un mensaje parecido y advierten de que los problemas vendrían si se alarga el paro en las instalaciones de la costa este inglesa. La incidencia, de momento, es "nula". Y es que las relaciones entre ambos recintos no son precisamente de calado. De hecho, los intercambios entre ambos en lo que llevamos de 2022 ha alcanzado la cifra de 125.338 toneladas. Muy corta, si tenemos en cuenta que Valenciaport movió en 2021 más de 85 millones de toneladas. De la cantidad mencionada, solo 1.152 llegan a València desde el puerto británico, mientras desde la capital del Túria hacia las instalaciones inglesas salen 83.500 toneladas. Las restantes 40.000 son productos en tránsito que vienen de otros países y paran en València para ser cargados o descargados con origen o destino Felixstowe. Desde València salen 83.500 toneladas hacia Felixstowe y desde este, 1.152 para la capital del Túria Productos De las 83.500 toneladas que salen de València y van al puerto inglés, la gran mayoría (71.000) son materiales de la construcción, es decir fundamentalmente azulejos. Le siguen, con casi dos mil toneladas en cada caso, la sal común y el vino, bebida, alcoholes y derivados. Minerales, productos químicos y siderúrgicos son algunas de las principales exportaciones británicas a la Comunitat Valenciana. Pese a la gran relevancia que tiene en el Reino Unido, el puerto de Felixstowe se encuentra a una considerable distancia del de València. El primero mueve 3,4 millones de contenedores al año, frente a los 4,6 del segundo, que ocupa la cuarta posición en el ránking europeo y el 29 del mundo. El ubicado en Inglaterra es el número 12 de Europa y el 51 del mundo.