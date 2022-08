La Generalitat trabajará con las empresas del Perte para ayudar a financiar sus proyectos

La renuncia de Ford a los fondos del Perte del vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno central con los fondos europeos ha supuesto un golpe para todas aquellas empresas que, asociadas al plan tractor de la multinacional, habían planteado sus proyectos. En el caso concreto del de la firma del óvalo, tal como avanzó Levante-EMV a comienzos de junio, hasta 36 compañías -entre ellas, por ejemplo, las valencianas Power Electronics o Industrias Alegre u otras nacionales e internaciones como Grupo Antolín o Vodafone- se habían aliado con Ford, una complicada situación ante la cual desde las instituciones valencianas ya se apunta a que habrá encuentros con estas compañías implicadas en las próximas semanas.

Así, según explicaron ayer fuentes de la Generalitat, se va a trabajar "con las distintas empresas implicadas en el Perte de Ford para intentar aprovechar al máximo las circunstancias de cambio hacia el vehículo eléctrico". No obstante, las citadas fuentes aclaraban que todavía no se había podido contactar con todas las compañías implicadas, por lo que aún no se conoce en qué sentido concreto irán los movimientos. De momento, este miércoles el director general de Coordinación de la Acción de Gobierno de la Generalitat, Juan Ángel Poyatos, sí adelantó que se estudiarán en las próximas semanas distintas vías -bien sea con fondos europeos o del resto de instituciones- para que se puedan llevar a cabo las inversiones previstas en el Perte.

Una reunión en septiembre

Por otro lado, según ha podido comprobar este diario, la decisión de Ford respecto al Perte fue anunciada pocas horas antes de hacerse oficial a los distintos colaboradores del mismo por la multinacional, en concreto este mismo martes 23 de agosto. A través de una comunicación privada, la firma con sede en Detroit aseguraba que se veía obligada a desistir de los fondos "al no poder cumplirse las condiciones previstas en el acuerdo del consorcio y en el proyecto".

En este sentido, tras agradecer "el esfuerzo y la colaboración" de las distintas empresas implicadas en el expediente, Ford remarcó en el mismo que se abre a "una reunión conjunta, a comienzos de septiembre, para poder comentar estas cuestiones [las relacionadas con el expediente] y analizar conjuntamente potenciales colaboraciones y oportunidades en el futuro".