La filial de MSC en València eleva su beneficio un 10,6 % en 2021 y llega a 20,8 millones

Mediterranen Shipping Company (MSC) Terminal Valencia logró el año pasado elevar sus beneficios en un 10,6 % hasta alcanzar los 20,8 millones desde los 18,8 del ejercicio precedente, según la memoria remitida por la firma al Registro Mercantil. El aumento de las ganancias no fue en paralelo al de la cifra de negocios, dado que la facturación solo subió un 0,3 %, hasta llegar a los 122 millones de euros. Un año antes, se había quedado en los 121,6 millones. Los datos del pasado ejercicio están por encima de los 107 millones que ganó la compañía en 2019, el año previo a la covid y, por tanto, a las turbulencias que ha padecido el transporte marítimo desde entonces.

La compañía marítima, pendiente todavía de la licitación y adjudicación de las obras de construcción de otra terminal de contenedores en el puerto de València que supondrá una inversión algo superior a los 1.100 millones de euros, asegura que los buenos resultados de 2020 y 2021 son consecuencia principal de la "finalización de las obras de reacondicionamiento del muelle que inició la Autoridad Portuaria de València en junio de 2018".

Guerra

En la memoria de 2021, MSC València subraya el inicio de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero y las sanciones que la UE ha impuesto a Rusia por la invasión. En relación con esto, detalla que no mantiene saldos ni transacciones de relieve con ambos países, de tal forma que "su actividad no se ha visto alterada de forma significativa". Y concluye que ese conflicto no ha generado un impacto en el cierre de las cuentas de 2021 y que ahora no se pueden cuantificar las consecuencias para la sociedad, que en su caso se reflejarían en las de 2022.