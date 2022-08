Los "super" ven "inviable" cerrar las cámaras refrigeradas a corto plazo por el ahorro energético

En un momento crucial para el ahorro energético, las propuestas perfiladas por el Consell y presentadas al Gobierno para su eventual inclusión en el plan de ahorro energético -especialmente la de cerrar las cámaras refrigeradas de los supermercados- han sido recibidas con división entre los distintos establecimientos de ventas. Para el director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), Pedro Reig, "imponer" esta medida -que asegura que no ha sido consultada con el sector- con "un plazo tan corto y obligatoriamente" resulta "inviable técnicamente" al no poder hacerlo en cuestión de semanas. En este sentido, Reig señaló que la del Consell es una propuesta "aislada" y que prefieren alternativas que las empresas puedan aplicar "progresivamente".

Asimismo, el dirigente afirmó que en el caso de los supermercados el cierre de las cámaras "ya se está dando" cuando se renuevan equipos de congelado o se abren nuevos establecimientos y que esta, junto a otras medidas, como "la implantación de leds o los encofrados para aislar mejor", les está llevando a reducir su consumo "entre un 30 % y un 40 %".

Ayudas económicas al comercio minorista

Algo diferente fue la visión dada por el presidente de Unión Gremial, Juan Motilla, quien destacó que el pequeño comercio "está subido" a la Agenda 2030 y que avaló estas medidas si se aplican con "su cierta mesura". No obstante, el dirigente reclamó que "el reto del ahorro energético no recaiga de manera exclusiva sobre el comercio minorista" y pidió que se no se olviden también de cara a este ahorro "las repercusiones energéticas y de consumo que tienen el sistema de reparto" de las grandes empresas de la distribución.

Además, debido a la variedad de locales y al desembolso económico que pueden suponer para estos, Motilla resaltó la necesidad de impulsar, por un lado, "una línea de apoyo económico donde cada comercio pueda crear su propio 'plan de ahorro energético individualizado'" que se adapte a sus necesidades. Por otro lado, también pidió otra ayuda económica para poder cerrar las cámaras refrigeradas en aquellos establecimientos que por sus características necesiten una reforma para poder lograrlo.

Por su parte, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, destacó que no se opondrá a reducir un 20 % el consumo de luz en Navidad "si los datos lo avalan y previo al consenso y al diálogo con los agentes sociales". "Hay que ver de qué energía disponemos y qué actividades deben ser prioritarias, como por ejemplo la industria", añadió.

Asimismo, el secretario general de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada, enfatizó que le parecen "medidas adecuadas" siempre que existan ayudas a los comercios porque "con una pequeña inversión los distribuidores pueden ayudar también a un ahorro energético para ellos y para la ciudadanía".

Un plan para mejorar la eficiencia

Más allá de asociaciones y patronales, también ha habido reivindicaciones políticas tras conocerse el plan del Consell. En concreto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), pidió ayer al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, un plan de ayudas a los municipios dirigido a mejorar la eficiencia energética "en lugar de plantear ocurrencias como la de apagar un 20% de las luces navideñas".