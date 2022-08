El Consell propone reducir al menos un 20 % el consumo de luces de Navidad

Menos luces de Navidad, cerrar las cámaras refrigeradas de alimentos o compensar los excedentes entre viviendas de un mismo propietario son tres de las ocho propuestas que la Generalitat ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica para su eventual inclusión en el plan de contingencia para el ahorro energético. El plazo para presentar iniciativas termina hoy y todas las autonomías deben trasladar sus ideas. Estas son las valencianas:

1- Educación. Se trata de un programa de concienciación social a través de campañas en los medios de comunicación de difusión masiva con consejos para el ahorro en el hogar, el centro de trabajo o la movilidad. En relación con esto, el Consell explica que va a constituir un equipo de formadores itinerante que explique las medidas por los municipios.

2- Navidad. Propone el ahorro de "al menos" un 20 % en el consumo eléctrico destinado a las luces de Navidad respecto a 2021. Los ayuntamientos decidirán si modifican horarios, cantidades de luminarias o la eficiencia de estas.

3- Supermercados. Muchas tiendas de alimentación tienen los productos frescos en vitrinas y estanterías refrigeradas abiertas, sin puertas, y esto "supone un despilfarro masivo de energía, sobre todo en invierno, cuando la temperatura interior de los locales está calefactada". Así que, "en coherencia con la obligación de cierre de puertas de los locales climatizados", debería procederse a cerrar esas cámaras "lo más rápido que sea posible", aunque con un plan de ayudas económicas.

4-Fotovoltaica. El Consell propone un plan de choque para aprovechar los excedentes fotovoltaicos ahora desaprovechados por parte de autoconsumidores. Al respecto, indica que muchas de estas instalaciones cierran fines de semana, festivos y vacaciones "y esa energía está desperdiciada". Propone cambiar varias regulaciones "para revertir esta situación".

5- Compensación. El documento enviado al Gobierno explicita que en España existen multitud de viviendas individuales que no se habitan todo el año donde no se están instalando sistemas de autoconsumo por las limitaciones de la compensación de excedentes. "Ahí estamos desaprovechando un gran potencial de tejados aptos", indica el documento, que propone "que los propietarios de estas viviendas pueden aprovechar esos excedentes no compensables en otras viviendas". Considera que no habría problemas si se trata de la misma comercializadora.

6- Autoconsumo colectivo. Ampliar a dos kilómetros los límites de esta forma de autoconsumo y a cinco en el caso de las comunidades energéticas.

7- Comunidades energéticas. Regular la figura jurídica para facilitar la creación y funcionamiento de estas comunidades.

8- Cogeneración. Actualmente, las cogeneraciones industriales, singularmente utilizadas por las azulejeras castellonenses, no reciben el ingreso por el mecanismo de compensación y "eso ha provocado la paralización de muchas de ellas". En consecuencia, están entrando los ciclos combinados de gas para sustituir a las cogeneraciones paradas, "ciclos que no son los más eficientes y el efecto neto de esta situación es un mayor consumo de gas frente al consumo que habría si no estuvieran paralizadas estas cogeneraciones". El Consell solicita "una solución rápida y un marco de remuneración adecuado".