Eva Blasco: "Mi pálpito es que podríamos entrar en recesión a finales año"

Nacida en València en 1964, es consejera delegada de la agencia de viajes Europa Travel, fundada por su padre, el histórico dirigente del sector Vicente Blasco Infante. Se incorporó en 2004 tras una etapa en el Instituto Valenciano de laExportación (IVEX) que la llevó durante cuatro años a ser su delegada en Nueva York entre 1998 y 2002. En 2018 fue elegida presidenta la la patronal autonómica CEV en la provincia de Valencia. Dos años antes accedió al cargo de presidenta de EVAP (Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia).

Es la gran incógnita. ¿Habrá recesión en el otoño-invierno? ¿Cómo se posiciona usted?.

Mi posición es que estamos en un contexto total de incertidumbre. La situación es muy complicada y lo cierto es que las nubes de recesión están ahí y no podemos negar esa realidad. Va a depender de cómo otras economías potentes de la UE afronten la situación. Somos una isla energética, pero también económica, en la UE. Por tanto, la evolución de otras economías puede condicionar que entremos o no en recesión. Mi pálpito es que podríamos entrar en recesión a finales de año, porque Alemania, que es el motor europeo, está en una situación extraordinariamente compleja.

Usted que es vicepresidenta de las agencias de viajes españolas, ¿qué cree que se avecina tras un verano muy bueno para el sector? ¿Una contracción porque la gente ha echado el resto y se lo ha gastado todo o una continuidad?

Realmente, el sector también se enfrenta a un entorno de gran incertidumbre. Es cierto que ha habido una explosión del consumo y que la gente tenía muchas ganas de vacaciones, pero también es cierto que la situación va a reducir la renta disponible. En el sector pensamos que puede ralentizarse el gasto en viajes, pero también creemos que la gente ya no considera los viajes como un lujo sino como una necesidad y, por tanto, se va a mantener el sector.

Los empresarios se niegan a pactar subidas salariales a sus trabajadores acordes con la inflación. ¿No están disparando contra su propios negocios? Si la gente pierde poder adquisitivo reducirá el consumo y, por tanto, sus ventas caerán.

Las empresas no están negándose a negociar incrementos salariales. En la mayor parte de las negociaciones colectivas en marcha se está hablando de subida. Lo que las empresas trasladan como mensaje es que en esta espiral inflacionista hay que ir a una moderación en la subida de los salarios, que sean incrementos que puedan ser soportados por el margen empresarial. Hay sectores donde los márgenes son muy reducidos y tienen poca rentabilidad y ahí no son posibles grandes incrementos en las remuneraciones. Hay que vincular las subidas a los márgenes empresariales. Si el margen es del 0 % o del 3 % la situación cambia y hay que adaptar la subida salarial a la realidad empresarial. Hay que considerar sectores y territorios.

Salvador Navarro, el presidente de la autonómica CEV y vicepresidente de la CEOE, ha calificado de «arrogante» a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por alentar las protestas de los sindicatos contra los empresarios por los salarios. ¿Algo que añadir?.

Me parece que quien inicia ese enfrentamiento dialéctico es la vicepresidenta, porque, cuando se está en negociación, hay que mantener las vías abiertas. En sus palabras se nota que nos acercamos a un período electoral. Es cierto que ella ha sido promotora de grandes pactos, en los que las organizaciones empresariales han mostrado gran responsabilidad.

¿Hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?

No es el momento. Los sectores que tienen sueldos con el SMI como referencia son los que tienen menores márgenes empresariales. Incrementar el SMI puede llevar a destruir empleo. Hay que tener en cuenta que se está ralentizando la creación de empleo y hay que ser ciudadosos.

¿Qué echa de menos en las políticas contra la inflación y el alza de precios energéticos?

Como en todas las políticas, lo que echo más de menos es un mayor diálogo con los agentes económicos y sociales. En las medidas de ahorro energético, creo que somos muy conscientes de la crisis que afrontamos y que tenemos que tomar medidas, pero con diálogo.

¿Y las medidas en sí mismas?

En términos generales, son unas medidas que van a generar ahorro energético. No puedo darle una valoración negativa. De cara a un momento tan problemático, es necesaria una negociación previa para garantizar el funcionamiento de la industria y concienciar a la ciudadanía sobre la crisis energética que estamos viviendo.

Usted preside la CEV en la provincia de Valencia y la asociación de empresarias. ¿Es usted, como dicen muchos, el relevo de Salvador Navarro al frente de la autonómica?

No creo que sea el relevo. Además, a él le que queda mucho tiempo y mucho por hacer y decir. De lo que me siento orgullosa es de formar parte del equipo que lidera. Mi gran reto es integrar la provincia de Valencia. Tiene un centro y las comarcas de l’Horta que fagocitan mucho, pero hay otras zonas que hay que integrar y potenciar como la Safor o l’Albaida. Hay que tener visión provincial y no de área metropolitana exclusivamente.