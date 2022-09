Ford se reúne con sus socios del Perte tras su renuncia

Tres semanas después de que Ford anunciara su renuncia al Perte del vehículo eléctrico –y con ello a los 106 millones que se le habían propuesto desde el Gobierno a la multinacional y los socios de su proyecto–, la firma del óvalo llevó a cabo ayer una reunión con los firmantes del Perte para aclarar los motivos que llevaron a la marca a desistir de la ayuda, que no de fabricar coches eléctricos de gama alta en Almussafes. En este encuentro, no estuvieron –según ha podido saber este diario– varias empresas que, de manera subsidaria, participaban en el proyecto de Ford, pero ligadas a los firmantes del Perte. Algunas de ellas consideraban que no ser añadidas a esta reunión era una «falta de respeto total» por parte de la multinacional.

Fuentes conocedoras del encuentro añadieron que esta era una reunión «de compromiso» en la que Ford intentó «explicar por qué había tomado una decisión que no se ha entendido» entre sus socios. Por su parte, desde la compañía, preguntados por la reunión, aclararon que no se iban a dar más detalles. Por otro lado, más allá de la reunión con las compañías del Perte, la firma anunció ayer una nueva modificación en el calendario del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) vigente en Almussafes. En concreto, la empresa decidió en las operaciones de vehículos que la parada prevista para el próximo lunes 12 de septiembre desapareciera y se retrasara al 28 de octubre. Asimismo, en la planta de mecanizados (motores), los días previstos de Erte para este fin de semana (10 y 11 de septiembre) también fueron postergadas hasta el 8 y 9 de octubre. En montaje de motores, mientras, se mantendrán los paros tanto mañana como el próximo lunes.