Sergio Ibars tiene 33 años y se dedica a trabajar la tierra. Es una rara avis porque ser agricultor, a su edad, no es lo habitual. Lo reflejan los datos, que sitúan la edad media de los agricultores de la Comunitat Valenciana en los 64,4 años, la más alta de toda España, según un informe difundido este verano por la Asociación Valenciana de Agricultores.

Pero Sergio, se dedica al campo desde bien joven porque «me encanta y lo disfruto mucho». Siendo niño, acompañaba a sus abuelos al campo — «siempre lo he vivido»—, de quienes heredó su afición y, por ende, su forma de ganarse la vida. Ahora, 20 años después, no concibe su vida sin dedicarse a ello.

El trabajo de agricultor lo compagina con su otra profesión: ser regador en la Comunitat de Regants de Llíria. «Al final, las dos cosas están ligadas a la agricultura y al campo», reconoce.

En su día a día, trabaja más de 100 fanegadas, es decir, 72.100 metros cuadrados de campo. Cabe recordar que la fanegada edetana es 110 metros más pequeña que la medida estándar de la región valenciana (731 m2). 40 de ellas son de su propiedad, en las que cultiva naranjos y otros productos de cosecha baja. En las 60 restantes —las tiene en arrendamiento—, cultiva palmeras, con la ayuda de su suegro, quien también se dedica al campo.

Cuando nos encontramos con él, en un terreno de la partida de la Canyada de Tello de Llíria, son cerca de las nueve de la mañana. Sin embargo, Sergio, ya lleva varias horas trabajando. Madruga para «combatir el calor de verano» y evitar el sol «que da muy fuerte a partir del mediodía». Está sulfatando los naranjos —prácticamente ya está terminando la labor diaria en este terreno— pero, anteriormente, ya ha hecho una visita a los animales —tiene una jaca, cabras y gallinas— que «siempre son lo primero» y, después, ha fumigado otro campo de naranjos en una partida situada a los pies del conocido Tossal de Sant Miquel.

Las dificultades de ser agricultor

Es la tarea que tiene para hoy, pero «el trabajo en el campo nunca se termina». Cuando no toca fumigar, es momento de desbrozar, regar, cosechar, plantar o arar las tierras. Arduas labores que, cada vez, «compensan menos» porque «los problemas no paran de crecer». En los últimos tiempos, el campo sufre las consecuencias de la inflación y la subida de precios. «Todo se ha encarecido: el agua, el gasoil, los productos para el control de plagas... —, se lamenta—. Los gastos se nos comen y, encima, después te dan lo que quieren por las cosechas. Tu no mandas ni de lo tuyo».

Según Sergio, las dificultades (cada vez mayores) alejan a los millennials del campo. «Yo entiendo que la gente joven no quiera enfrentarse a tantas complicaciones», reconoce.

No son solo las consecuencias de la coyuntura económica, sino también las trabas burocráticas, repletas de «papelorios que tienes que rellenar» —muchas veces ininteligibles para la mayoría de agricultores, especialmente los de mayor edad—, sin olvidarse de todos los controles, que les impiden utilizar los productos tradicionales para el control de las plagas.

A pesar de todas estas dificultades, Sergio no se ve dedicándose a otra cosa, aunque demanda que los responsables gubernamentales «faciliten nuestro trabajo y defiendan la fruta y la verdura, de excelente calidad, que cultivamos en València».