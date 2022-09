El bloqueo de las renovables pone en riesgo 433 plantas solares en la C. Valenciana

El bloqueo de las plantas fotovoltaicas por las trabas del Consell pone en riesgo 433 de los 452 proyectos en trámite a ocho años del cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes, que cubre un tercio de la demanda eléctrica valenciana. La Generalitat ha aprobado en dos años 19 proyectos y dispone de cuatro meses para desatascar los otros cuatrocientos treinta con una potencia de 7.000 megavatios (MW), equivalante a siete reactores como el de Cofrentes (que a diferencia de las plantas solares funciona a pleno rendimiento día y noche).La patronal valenciana de energías renovables (Avaesen) advierte del riesgo del déficit energético ante el cierre de Cofrentes y lamenta que están en peligro inversiones multimillonarios. La conselleria de Economía alega que solo 87 de esos 433 expedientes tienen que estar listos antes del 25 de enero.

Los promotores de los 452 proyectos que tramita la Generalitat (todos de menos de 50 MW) tienen hasta enero para que la Administración valenciana apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y les conceda el permiso para poder comenzar a instalar los parques fotovoltaicos. «Los proyectos que no tengan los permisos de la Generalitat en enero perderán los puntos de conexión que les ha concedido Red Eléctrica y no podrán seguir adelante», lamentó Marcos J. Lacruz, presidente de la patronal. Los proyectos en juego conlleva una inversión de más de 5.000 millones de euros y permitirían cumplir el objetivo marcado por la Generalitat de impulsar el desarrollo de parques renovables con una potencia de 6.000 MW antes de 2030.

El tiempo se agota

La patronal insiste en que se acaba el tiempo y no entiende el bloqueo de la tramitación. En 2019 se enganchó a la red en la C. Valenciana un parque de 4 MW, en 2020 no se desarrolló ninguno y en 2021 se conectaron plantas con una potencia de 40 MW. «En el primer semestre de 2022 se han conectado a la red solo 3 MW frente a 650 MW en Castilla la Mancha, según la estadística de Red Eléctrica», subraya Lacruz.

Iberdrola reclama en un acto de laCEV la agilización de los permisos en interés de la población y la industria

El delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, señaló el lunes en una jornada organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) sobre las fotovoltaicas que desde la compañía están «incrementando las inversiones para reforzar la autonomía energética y acelerar la transición verde, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles. Y para ello son necesarias políticas estables y favorables que impulsen las inversiones y agilizar la concesión de permisos a las energías renovables en interés del público y de la industria».

Marcos J. Lacruz precisó que los promotores de los parques fotovoltaicos bloqueados en la Generalitat llevan más de dos años trabajando en ellos y cuentan con los terrenos, el proyecto redactado, el punto de conexión autorizado por Red Eléctrica y han depositado avales por valor de 300 millones de euros. Los avales están en riesgo avales, pero la patronal confía en que esa situación no se produzca porque la responsabilidad exclusiva del retraso es de la Administración. «El Gobierno ya prorrogó hace unos meses el plazo hasta enero de 2023 ante los retrasos, pero somos pesimistas. Si la Generalitat no reacciona todos esos proyectos tendrán que partir de cero. Estamos muy preocupados porque al margen de buenas palabras no vemos un avance».

Intereses enfrentados

El president de la Generalitat, Ximo Puig, urgió ayer a acelerar el proceso de instalación de energías renovables en la Comunitat Valenciana para consolidar el tránsito hacia una movilidad sostenible. Esa aceleración está en su mano porque el tapón está en la Generalitat. La Conselleria de Economía y la de Medio Ambiente han tratado de agilizar los proyectos, pero se han encontrado con las trabas de la Dirección General de Territorio (que depende de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad). El problema de fondo es que un sector de Compromís está en contra del despliegue masivo de la energía fotovoltaica pese a que para la Unión Europea es una prioridad el cambio de modelo energético dentro de la lucha contra el cambio climático.