"¿Recesión? Debemos ser realistas y no entrar en alarmismos"

Vicente Lafuente (València, 1964) preside la poderosa patronal del metal, de la que forma parte el sector del automóvil. Es vicepresidente de la patronal autonómica CEV, de la española Cepyme y de Confemetal, entre otros cargos.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró el martes en la ‘Noche de la Economía Valenciana’ que la inversión en el coche eléctrico de Ford en Almussafes es «firme y definitiva» pese a haber renunciado a los 106 millones del Perte. ¿Comparte esa reflexión o en la industria que rodea al automóvil hay dudas?

Creo que cualquier ayuda por parte del Estado es bienvenida. Lo que hay que tener claro es que el sector aumovilítisco no es solo el coche electrico, sino que deberíamos intentar que hubiera ayudas al comercio, como los concesionarios, o los talleres. En los concesinarios, los grandes grupos del automóvil proponen una reducción drástica. Y podría haber alguno que tuviera uno por provincia, con lo que ello conlleva de reducción de plantillas. Respecto a Ford, no hay dudas. Si dice que continua con el proyecto, el proyecto continuará y las administraciones lo apoyarán. Es el modelo de futuro de Ford. No hay otras opciones para las empresas del automóvil. La electrificación es el presente.

Muchas empresas pequeñas de la industria auxiliar valenciana que participaban en el Perte se han quedado ahora sin proyecto. ¿Las ha dejado Ford en la estacada?

No. Ford ha hecho un ejercico de realismo y responsabilidad de decir que no llega a tiempo para obtener el dinero público debido a los plazos de la UE para ejecutar el Perte, pero lo hará a su ritmo. Dentro de sus procesos de readaptación ya previstos, las empresas auxiliares tendrán que buscar enfoques diferentes o esperar a que Ford ejecute sus planes. Siempre hemos defendido que la industria auxiliar debe reinventarse. El coche eléctrico es una oportunidad y deben hacerlo con Ford o sin Ford. Femeval está intentando rediseñar su portafolio de servicios y ampliar la formación para un nuevo modelo de capacitación que requieren las industrias.

¿Qué es más relevante, la gigafactoría de Sagunt o la electrificación de Ford Almussafes?

Lo importante es los mensajes que lanzan ambos proyectos. Los dos nos marcan que el camino de futuro de la Comunitat Valenciana pasa por incrementar la industria. Eso es algo que nuestras adminitraciones deben saber leer y valorar.

¿Sigue habiendo un problema serio de profesionales en el metal?

Sí. En cantidad y calidad. No puede haber una potenciación de la industria valenciana si no se potencia también la formación para la capacitación de las personas.

¿Habrá personal formado para la gigafactoría y Ford?

Ellos deberán contestar lo que necesitan. Unos proyectos tan serios seguro que tienen contempladas las necesidades de personal.

¿Cómo está afrontando el potente sector del metal valenciano el aumento de los costes energéticos y la inflación?

Los problemas en el sector vienen por la subida de los costes energéticos y los salariales derivados de la subida del IPC. La solución al coste energético solo nos puede venir desde la UE, porque medidas como la bajada del IVA al gas benefician a las familias pero tienen un efecto neutro en las empresas. Por otro, la inflación disparada tenemos que intentar que no afecte de una manera directa en la negociaicón de los convenios, porque agravaría la situación económica difícil de muchas empresas. Deberemos ser imaginativos en las negociaciones para que tampoco afecte al poder adquisitivo de la clase trabajadora y que no perjudique a las empresas. Las injerencias políticas en período preelectoral no hacen si no echar más gasolina a la hoguera y crear mas problemas.

Lo que plantea es como cuadrar el círculo.

Si no cuidamos a las empresas no habrá empleo ni salarios ni empresariado. Por lo tanto, hay que negociar a varios años estas posibles subidas, porque, lógicamente, el IPC de estos próximos años debería bajar de manera ostensible.

El otro gran problema, tal como pone de manifiesto el automóvil cada dos por tres desde el estallido de la pandemia de coronavirus, son los suministros. ¿Ha mejorado la situación?

Los suministros de metales y materiales han mejorado exceptuando los microchips. Muchos fabricantes dependen de ellos y se está generando un problema muy grande al sector de los concesionarios porque tienen muchos coches vendidos que no pueden entregar a sus clientes.

¿Y las materias primas? ¿Están siendo una cortapisa para el trabajo en las empresas?

No. Ni las materias primas ni el coste de los fletes. Se están estabilizando después de un año de tremendas subidas.

¿Cree que se nos avecina una recesión?

Debemos ser realistas y no entrar en alarmismos. Estamos en una situación complicada, pero como esta ya ha habido muchas en las últimas décadas y en todas el empresariado ha sabido estar a la altura de la situación. Parece que hay gente interesada en vender un holocausto general que no se ajusta a la realidad del día a día, con todos los problemas que hay.

El PP defiende una bajada general de los impuestos. ¿Le parece sensato tal como está la inflación?

El mundo de la empresa siempre ha defendido una rebaja de impuestos. Así que cualquier reducción siempre es bienvenida, pero hay estudiarla muy bien. El dinero en manos de la sociedad genera riqueza. El gasto de las administraciones gracias a los impuestos no siempre genera riqueza.

¿Percibe entre sus compañeros empresarios ciertas ganas de un cambio de ciclo político en España?

Al empresario no le importan los colores políticos. Importa la toma de decisiones, vengan de donde vengan. Cuando ayudan a generar trabajo y bienestar, bienvenidas.

¿Y en la Comunitat Valenciana?

Gobernará aquí quien elija el pueblo valenciano y el empresariado, con lealtad a las instituciones e independencia, continuará trabajando.

¿Está usted en la carrera por la sucesión de Salvador Navarro al frente de la patronal CEV?

La única carrera de Vicente Lafuente es poner a Femeval al doscientos por cien para ser una herramienta útil para las empresas que componen la federación.