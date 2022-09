La patronal hotelera valenciana reclama que la reforma del Imserso garantice precios justos

Una reforma del programa del Imserso que sea "sostenible para todos los actores del programa" y que garantice, sobre todo, un precio justo para aquellos que ofrezcan el servicio. Esa fue la petición lanzada este lunes por el presidente de la patronal hotelera valenciana (Hosbec), Toni Mayor, después de que la ministra de Turismo, la socialista Reyes Maroto, abogara horas antes por hablar con todos aquellos implicados en el sector turístico en la búsqueda de una modernización del programa público.

Este ofrecimiento contrasta con el último gesto llevado a cabo en junio por el Ministerio de Derechos Sociales -que tiene la competencia sobre el Imserso y que está dirigido por la líder de Podemos, Ione Belarra- que decidió, pese a la subida considerable de costes en los últimos meses para los hoteleros, mantener los precios del programa en los 22 euros por persona y día.

En concreto, en un desayuno ofrecido por Europa Press, Maroto destacó que quiere participar en los encuentros que se den en el sector para tratar, por un lado, de favorecer la experiencia de los mayores y, por otro, asegurar condiciones adecuadas para los ofertantes. Ante esta realidad, Mayor resaltó que la petición de otorgar un precio justo al sector "es ya un clamor general" y por eso aseguró que el Gobierno tendría que pedir un estudio sobre cuánto supone para un hotelero ofrecer una plaza, "si son 33, 34 o 35 euros" por jornada, y que se decida "de una vez a pagar ese coste".

Inicio del programa

El énfasis en esta reivindicación se produce antes de que el periodo del Imserso -que en esta ocasión contará con 2,6 millones de españoles registrados, más del triple que las plazas prefijadas, 816.000- de su pistoletazo de salida este martes. Hoy, los usuarios valencianos que hayan recibido la carta de acreditación -y con ella la clave necesaria para poder realizar reservas telemáticas de destino- podrán escoger ya su viaje. Sin embargo, elegirlo este año será una realidad muy diferente.

Porque la no actualización de precios desde el Gobierno central ha provocado que muchos hoteles españoles -especialmente en destinos costeros de Baleares o Cataluña, pero no en el territorio valenciano, donde se aprobó por parte de la Generalitat una ayuda de 6 euros extra por habitación y día- hayan optado por no sumarse este año al programa al no resultar rentable con el precio establecido de 22 euros, dejando con ello en el aire si se van a poder cubrir todas las plazas para este curso.

En este escenario, Mayor preveía ayer para la Comunitat Valenciana una "temporada buena" en los alrededor de 50 hoteles que se han sumado al programa. En un momento en el que otros destinos competidores "han bajado casi un 50 % sus camas", el dirigente de la patronal cree que desde las instituciones se "intentará con nuestra parte llenar los cupos que nunca se llenaban, como antes y después de Navidad".

Además, respecto a las 150.000 plazas inicialmente previstas en la Comunitat, Mayor dejó la puerta abierta a que, en el caso de que no haya la oferta necesaria en otros territorios, los usuarios puedan derivarse a una autonomía como la valenciana que "tendrá más planta hotelera abierta", una apuesta que en las últimas semanas han venido reivindicando desde el sector.