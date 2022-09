Cada vez es más difícil ver dinero en metálico. El pago en efectivo cada vez disminuye más, y todo apunta a que esta práctica acabará extinguiéndose. De hecho, los datos hablan por si solos, y esta teoría se respalda en los que ofrece el Banco Central Europeo (BCE). Según la entidad, en el año 2020 más del 80% de los españoles preferían realizar sus pagos en efectivo. Un porcentaje que el Barómetro de Innovación Financiera (BIF) apunta que ha disminuido hasta situarse a penas en el 9% a día de hoy. Esta tendencia podría haberse visto acelerado por la pandemia de la covid, periodo en el que gran parte de la población decidió dejar de utilizar el dinero en metálico para tratar de reducir las posibilidades de contagiarse.

No obstante, un 9% de la población española son muchas personas, y por eso Caixabank ha lanzado un aviso en su página web con una serie de advertencias que deben tener en cuenta quieres quieran seguir realizando sus pagos en efectivo y evitar problemas con Hacienda.

En primer lugar, la entidad bancaria avisa de la cantidad máxima de dinero en efectivo con la que se puede ir por la calle: 100.000 euros. Esta cantidad es la misma tanto si se lleva en billetes o monedas, y la limitación figura en la Ley 10/2020 para todo aquel que la quiera consultar.

Si por un supuesto alguien tuviera que circular con una cantidad superior, será imprescindible que tenga una declaración firmada en a que se justifique el movimiento del dinero incluyendo los siguientes datos: identidad del portador, del propietario, del remitente y del destinatario, además del importe exacto, su naturaleza, procedencia, uso previsto, itinerario, y el modo de transporte.

Seguir esta advertencia es importante, ya que en el caso de que el portador no lleve consigo la dicha documentación, no estén todos los datos incluidos o la información no sea veraz, la policía impondrá una sanción que puede rondar entre los 600 euros hasta el 50% del medio de pago (billetes, monedas, cheques al portador o tarjetas monedero).

Por otra parte, según consta en la Ley 11/2021, el máximo establecido para los pagos en efectivo es de 1.000 euros. Si el pago que debe realizarse supera esta cantidad, deberá hacerse en su totalidad con modalidades de pago digitales: tarjeta de crédito, trasferencias bancarias o mediante aplicaciones informáticas como Bizum. Por lo tanto, debe quedar bien claro que el pago no se puede fraccionar, sino que siempre que supere los 1.000 euros no se podrá pagar nada en efectivo. En el caso de que se incumpla esta ley, se impondrán multas que supondrán el 25% del dinero que se ha pagado en efectivo.