La infravivienda llega a València con bajos de 26 metros a 365 euros

La infravivienda ha llegado a València con bajos comerciales de 26 metros cuadrados que tras una lavada de cara se alquilan por 365 euros al mes. Las inmobiliarias aseguran que con la actual falta de stock de viviendas de arrendamiento «se alquila cualquier cosa» y piden a la Administración que extreme los controles para evitar el fraude. Este tipo de inmuebles en muchas ocasiones carecen de cédula de habitabilidad y los inquilinos no se pueden empadronar. Además, algunos propietarios dividen pisos en dos o tres estancias para doblar las ganancias.

Las inmobiliarias admiten que la infravivienda era hasta ahora un fenómeno marginal que se daba en Madrid o en Barcelona, pero con la actual escasez de oferta y la subida de los precios se ha extendido a València. Los dos activos inmobiliarios más económicos que se alquilan en València son sendos bajos comerciales transformados en vivienda. El más barato es un local de 26 metros cuadrados junto a la plaza del Pilar que está siendo seguido por 436 interesados en alquilarlo como vivienda y que se arrienda por 365 euros. El anuncio asegura que es un «estudio pequeño y cómodo en el centro de València. Ideal para una persona, exterior, equipado con muebles electrodomésticos, sin habitación y con un baño».

Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, alerta de que algunos bajos que se hacen pasar por vivienda «son cutres. Se trata de locales comerciales que no tienen salida. Eso no es una vivienda». La consultora inmobiliaria Cristina Recasens, CEO de Recasens Real Estate, puntualiza que en la Comunitat Valenciana un apartamento debe tener como mínimo 24 metros cuadrados para obtener la licencia de segunda ocupación (la cédula de habitabilidad) y una vivienda tiene que disponer de 30 metros cuadrados. Los bajos comerciales se hacen pasar por estudio o loft al no cumplir la normativa de vivienda habitual, según las inmobiliarias.

El segundo bajo comercial que se ofrece como vivienda mide 42 metros cuadrados, está en el barrio de Ayora y el propietario pide 370 euros al mes. El anuncio aclara que tiene una habitación, un baño y cocina sin equipar. Para hacerlo más atractivo se oferta como «un amplio apartamento, todo exterior, ideal para parejas o persona sola». El anuncio, publicado en Idealista, acumula 7.690 visitas y 470 interesados lo han marcado como favorito.

Sin pisos disponibles

Nora García insiste en que el problema de fondo es que las inmobiliarias se han quedado sin stock de viviendas para alquilar y está entrando «cualquier cosa». «La infravivienda es un fenómeno que llega a València porque no hay una alternativa económica. También hay propietarios que están dividiendo las viviendas en dos o tres estancias cerradas para ganar más. El Ayuntamiento de València debería de extremar los controles para evitar abusos», alerta la presidenta de la asociación de immobiliarias.

Hay menos de 1.000 viviendas disponibles para alquilar en València.

El número de viviendas de alquiler disponibles en Valencia ha caído un 57 % desde que empezó el año. De forma paralela, la oferta de pisos de menos de 750 euros ha pasado de un 54 % en marzo de 2021 a un 9 % este mes. Además, el 66 % de los pisos está por encima de los 1.000 euros al mes frente al 16 % hace un año y medio. «La actual carencia de pisos no la había vivido en los 25 años que llevo en la profesión», asegura Nora García.

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, coincide con el diagnóstico de Nora García. «Hay menos de 1.000 viviendas disponibles para alquilar en València. Los pisos que bajan de 600 euros (una decena) hay que mirarlos con lupa porque son un quinto sin ascensor o bloques muy antiguos. Esto de la infravivienda no es admisible», apunta Díez. El portavoz de los API reconoce que vivir en un inmueble de 30 metros cuadrados «es difícil. Ahora prácticamente se alquila todo, pero nosotros nos hemos negado a ofertar algunas viviendas porque estaban en muy mal estado».