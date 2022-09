Los trabajadores valencianos lideran los cambios de municipio en busca de vivienda

Cambiarse de vivienda en España no es una decisión fácil, ni siquiera cuando se cuenta con un trabajo. Casi un 30 % (29,8 %) de aquellos con empleo reconoce no haberse movido desde su nacimiento de su municipio de origen y, de los que sí lo han hecho, un 40,8 % lo ha efectuado dentro de la misma provincia. Mucho más bajo resulta esta cifra si lo que se mira es cuántos de esos trabajadores se han movido de alojamiento en el último año. Y eso que la Comunitat Valenciana fue en el primer trimestre de 2022 la autonomía peninsular que mejor evolución tenía en esta movilidad residencial respecto a 2021, con un crecimiento de casi un punto que lo situaba finalmente en el 2,4 %, según los últimos datos dados a conocer en la 'Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica' del INE.

Tras dos años de pandemia, ese aumento valenciano -que, en términos de volumen, equivaldría a cerca de 48.000 personas afiliadas a la Seguridad Social- supone por un lado igualarse a la media nacional, situándose además como la cuarta autonomía con mayor movimiento sobre su total de empleados en el último año tras Madrid (3,6 % de sus ocupados se han cambiado de municipio de residencia), Baleares (3,4 %) y Cataluña (2,6 %). Hace un año, cuando se registraba únicamente un 1,5 % de modificación domiciliaria, la Comunitat Valenciana se colocaba a la cola nacional solo por detrás de Baleares (1,3 %) y Extremadura (1,4 %). En España, mientras, este dato ascendía al 2,1 % de trabajadores.

Por otro lado, respecto a la situación antes de la pandemia, la autonomía valenciana es una de las nueve que se ha situado en valores iguales o superiores porcentualmente a lo que se anotaba en 2019 (2,4 %), una realidad que comparte con Madrid (+0,3 %) o Baleares (0,5 %), pero que no han logrado otros territorios como, por ejemplo, Cataluña (-1,3 %) o Canarias (-0,5 %).

Poco traslado entre los parados

Pero no solo la movilidad residencial llama la atención entre aquellos que tienen un empleo, sino también entre aquellos que no lo tienen. La estadística del INE relativa al inicio de este 2022 también refleja que casi cuatro de cada cinco parados valencianos (un 79,4 %) no han cambiado de municipio de residencia en al menos cinco años, un contexto que se repite en la media española (79,2 %). Sin embargo, esto no sucedía el año pasado, cuando este volumen era claramente inferior (72,8 %), aunque todavía está por debajo del dato prepandemia (81,9 %).

En este escenario, en cuanto al perfil de aquellos que deciden moverse, se dan varias realidades. La primera es que el cambio de municipio se da mayoritariamente en la misma provincia (35,8 %), seguido de los que optan por irse a otro país (17,8 %) y a otra comunidad (13,2 %). Esto supone un cambio respecto a hace cinco años, ya que en aquel entonces el 14,4 % se iba a otra autonomía y solo el 13 %, al extranjero.

Asimismo, en relación a su edad, son los jóvenes -los mismos cuya tasas de desempleo son más altas- los que también optan más por moverse a otra localidad en busca de empleo. No en vano, un 16,5 % de quienes tienen entre 16 y 34 años ha cambiado al menos una vez de municipio en los últimos tres años, una cifra que en aquellos entre 35 y 54 años se queda en el 12,1 % y que solo es del 6 % entre los mayores de 55 años.