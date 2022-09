El alza de costes y la caída de la demanda pone al límite a las empresas valencianas de áridos

Los costes energéticos desbocados y la caída de la demanda están poniendo al límite a las mercantiles de áridos, un 15 % de las cuales se encuentra "al borde de la quiebra", según aseguró ayer a este diario el presidente de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (Arival), Custodio Monfort. El dirigente patronal explicó que los costes en el sector se han incrementado en un 40 % en el último año.

Estas empresas, unas 200 en la autonomía que dan empleo directo a 2.500 personas, explotan canteras de arenas y gravas dirigidas fundamentalmente para hormigón y obra pública. "Utilizamos máquinas grandes para la extracción, que requieren gasoil, llevamos el material para su procesado a las fábricas, que necesitan electricidad para funcionar y luego los distribuimos en camiones. Además, en las canteras necesitamos explosivos", apunta Monfort, quien precisa que solo estos últimos se han encarecido un 15 %.

Las empresas no pueden repercutir el alza de costes porque los contratos están cerrados

El problema para esta actividad, según el presidente de Arival, es que los empresarios no pueden repercutir el alza de costes en sus clientes "porque los contratos están cerrados y no permiten subir los precios aunque lo hagan las materias primas".

Proyectos

Pero, además de esto, "hemos empezado a ver que la demanda de materiales por parte de las empresas contratistas está bajando por la parálisis de los proyectos", asegura Monfort, quien cifra ese descenso en el 10 %, también en el último año. En relación con esto, añade que muchos contratistas "no están concurriendo a obra pública precisamente porque no se puede modificar el precio de las contratas y muchos concursos están quedando desiertos". Es por ello que augure que, "si esto sigue así, habrá que bajar la producción" de las empresas de áridos. Según afirma, la menor demanda "está conteniendo los precios, pero no los rebaja".

El presidente de Arival asegura que el sector ha empezado a "poner energías renovables en sus plantas de producción, pero estamos en la fase de construcción y aún queda un tiempo para que estén terminadas". En este sentido, reclamó que la administración sea rápida en la aprobación de licencias.

Formación

Por otro lado, Arival acaba de celebrar su 45 asamblea general y en el transcurso de la misma Monfort admitió la necesidad que tiene el sector de atraer talento joven: "Sabemos que no existe una formación específica que se ajuste a nuestra actividad, pero vamos a empezar a crear nuevas cualificaciones profesionales y nuevos ciclos formativos a través de la formación dual".