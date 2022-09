Las conversaciones entre el Gobierno y el Ejecutivo francés en torno a la construcción del gasoducto Midcat no se han roto en ningún momento a pesar de que el presidente galo, Emmanuel Macron, se haya pronunciado abiertamente en contra de recuperar este proyecto, han asegurado este miércoles fuentes de Moncloa

Según estas fuentes, hay contactos de forma continuada entre los ministerios de Energía de los dos países en torno a este gasoducto, que uniría los dos países por Cataluña y que el Gobierno español está tratando de recuperar en el marco de los esfuerzos a nivel europeo para reducir la dependencia del gas ruso.

Precisamente, la crisis energética y la importancia de las interconexiones será una de las cuestiones que aborden este viernes en Alicante los líderes del llamado Med9 --España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia--, si bien desde Moncloa aseguran que el Midcat como tal no figura en la agenda.

Con todo, la cita, de la que Pedro Sánchez será el anfitrión, permitirá al presidente del Gobierno exponer la posición de España respecto a esta cuestión, como también podrá hacer Macron, quien ya ha dicho que no considera que la construcción del Midcat contribuya a aliviar a corto plazo la crisis energética actual y sostiene que los dos gasoductos existentes no están siendo explotados al máximo de su capacidad.

Desde el Gobierno insisten en que es fundamental seguir avanzando en las interconexiones y defienden que su apuesta por el Midcat --que también reivindica Portugal y cuenta con el respaldo de Alemania-- no es por interés nacional sino, teniendo en cuenta la coyuntura actual, como muestra de solidaridad hacia otros países que podrían tener problemas de suministro en caso de que Rusia termine cortando el grifo del gas.

En Moncloa recalcan que hay que aprovechar todos los instrumentos existentes para que el suministro esté garantizado, lo cual pasa por el Midcat, y también dejan claro que esta infraestructura, además de aliviar una coyuntura actual, tiene igualmente perspectivas de futuro para canalizar el hidrógeno verde.

Así las cosas, las fuentes han indicado que de la cumbre de Alicante saldrá una declaración conjunta en la que España trabaja para que haya una mención expresa a las interconexiones eléctricas y cuya redacción se está negociando con las otras ocho capitales, París incluida.