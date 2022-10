Valenciaport abrirá más parques solares tras las instalaciones de Grimaldi y en el dique de Cosco

Avanza el proceso de descarbonización en las instalaciones del Puerto de València. El 14% de la energía eléctrica que consume el recinto del Grao se generará de forma autosuficiente con las dos plantas solares que se van a instalar en este emplazamiento marítimo. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobó ayer el proyecto para iniciar la licitación de la instalación de una planta fotovoltaica sobre el techo del silo de vehículos de Valencia Terminal Europa (Grupo Grimaldi) ubicado en el dique del este del Puerto de València. El presupuesto base de esta planta solar que se licitará en las próximas fechas superará los 17 millones de euros.

También otro parque fotovoltaico en la terminal que gestiona las cargas y descargas de vehículos de Ford y un posible parque de aerogeneradores contribuirán a impulsar el plan de electrificación de Valenciaport. La infraestructura que impulsa la concesión del Grupo Grimaldi -equivalente a cuatro campos de fútbol- dispondrá de 10.773 módulos fotovoltaicos instalados sobre una estructura metálica inclinada a cuatro grados y con orientación sur. Con esta instalación se generará sobre 8.380 Mwh/año, lo que supone aproximadamente el 11% del consumo de energía eléctrica del Puerto de València.

Apuesta por la energía solar

Este proyecto es el segundo que se ha puesto en marcha en el recinto valenciano ya que la APV también sacó a licitación la planta de energía fotovoltaica que se ubicará sobre el dique Príncipe Felipe (próxima a la terminal de contenedores de Cosco Shipping Ports) con un presupuesto base de 3.018.594,19 euros, incluyendo su mantenimiento durante cuatro años. En este caso, los paneles de energía solar ocuparán una superficie de 6.420 metros cuadrados. Esta instalación generará 2.353 Mwh/año, es decir, el 3% de la energía eléctrica que consume el Puerto de València.

Ambos proyectos cuentan con la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El presidente de la APV, Aurelio Martínez, respecto a la situación de las terminales de contenedores, que este verano han sufrido problemas de saturación al repuntar las exportaciones e importaciones, indicó que ya no existe congestión (la ocupación media es del 60%) en las terminales de contenedores, aunque sí se dan en algún caso colas de camiones por las tardes. Para el último trimestre del año prevé una caída de las exportaciones debido al alza de los costes y las menores expectativas de crecimiento de algunos mercados como Alemania, Francia y Estados Unidos, que representan más del 40% del tráfico de exportación de la Comunitat Valenciana.

Proceso de ampliación

A vueltas con el proceso de ampliación, el máximo mandatario de la APV comentó al término del consejo -al que asistió el alcalde de València, Joan Ribó- que todavía no se ha recibido el informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas del Ministerio de Transición Ecológica, con lo que la licitación y adjudicación de las obras de la nueva terminal norte «tendrá que esperar». También comentó que la APV «ha vuelto a contestar y no es la primera vez» al Defensor del Pueblo. Este organismo exige un informe «concluyente» sobre la ampliación del Puerto. El organismo de Ángel Gabilondo pide al Ministerio de Transición Ecológica verificar que los cambios en el proyecto no impliquen «nuevos impactos no detectados» y que la DIA de 2007 sea válida.

Terminal de Baleària

Además, la APV aplazó la aprobación de la adjudicación de la construcción y explotación de la nueva terminal de pasajeros (que explotará una sociedad participada por la naviera Baleària) y del concurso para la gestión de La Marina, que en un principio iban a estar incluidos en el orden del día. Martínez comentó que están «cerca de poder ser aprobados» y que «no hay ninguna restricción» para continuar con la adjudicación de la terminal (ubicada en la antigua Unión Naval) en relación al procedimiento de lesividad en el proceso de rescate de la concesión del Grupo Boluda.

Esta semana también se ha presentado un recursos de casación ante la última sentencia del TSJCV sobre la ZAL, que dictó su anulación.