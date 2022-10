Social Nest Foundation, la plataforma global de origen valenciano para personas emprendedoras e inversoras de impacto, abre una nueva sede en Madrid para dar un mayor impulso a su negocio e identificar nuevas oportunidades de generación de impacto.

La fundación aterriza en Madrid tras 12 años liderando programas y actividades en los que ya han participado más de 15.000 personas. Actualmente, la plataforma cuenta con una comunidad de 300 emprendedores, 500 inversores y 50 empresas. Esta apertura coincide con la posición de la capital como el principal hub de emprendimiento de nuestro país y uno de los más importantes a nivel europeo.

Junto a la apertura de esta nueva sede en Madrid, Social Nest Foundation ha nombrado a Marta del Castillo nueva CEO de la plataforma, donde será la responsable de impulsar y consolidar las estrategias de la organización.

Marta del Castillo se incorpora a la fundación tras una amplia experiencia liderando organizaciones de alto impacto e innovación. A nivel nacional, ha ejercido recientemente como CEO de South Summit, mientras que a nivel internacional ha sido CEO de Koga, primera B Corp en Paraguay y fundadora del movimiento B en este país.

La nueva CEO de Social Nest Foundation, Marta del Castillo, ha señalado que la fundación “es una referencia en el sector y está en constante evolución. Tenemos por delante el reto de consolidar el crecimiento de Social Nest Foundation con la apertura de la nueva sede en Madrid, con la que pretendemos seguir proyectando la entidad a nivel global y liderando el impulso de soluciones a los desafíos cada vez más acuciantes a los que nos enfrentamos la sociedad mundial, desde el cambio climático a las desigualdades sociales, económicas y en el ámbito tecnológico”.

Por su parte, Margarita Albors, fundadora de Social Nest Foundation, pasará a ocupar el rol de presidenta ejecutiva en exclusiva y dejará el cargo de CEO que también ha ocupado hasta ahora. Albors centrará sus esfuerzos en la representación de la plataforma y su visibilidad institucional, así como en la definición, junto con el patronato y el equipo de dirección, de las líneas estratégicas para continuar impulsando el crecimiento de Social Nest.

Además de Marta del Castillo, también se incorporan a la fundación Samir Selim como nuevo Head of Impact, tras ser anteriormente vicepresidente de PKB Privatbank. Asimismo, María Cano, fundadora de Canussa, ocupará el cargo de Head of Entrepreneurship en Social Nest, y Juan Francisco Reyes el de Head of Business and Partnership Development, tras su paso por SURA Investment Management.

Además, Mónica Vásquez del Solar y Krloos Rivera tendrán nuevas responsabilidades dentro de la plataforma. La primera pasará a ser la nueva Head of Strategy and Impact, y Rivera, Executive, Global Growth & Ecosystem.