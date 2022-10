Las empresas adelantan las compras de las cestas de Navidad ante la inflación

Las empresas valencianas están adelantado las compras de las cestas y lotes de Navidad para sus empleados ante el incremento de precios por la inflación. La compañía valenciana Lotes de España está aconsejando a sus clientes cerrar los pedidos con suficiente previsión y no esperar a diciembre para evitar roturas de stock y falta de mercancía. La directiva de Lotes de España Pepa Alarcón explica que este año "las reservas se adelantaron a septiembre". "Esperamos un volumen importante de pedidos este mes de octubre, cosa que antes se dejaba para finales de noviembre", añade. Además, afirma que han contenido los precios y el suministro de mercancía está asegurado. "Eso sí, cuando se venda todo el material previsto los precios no serán los mismos y no podremos ampliar el stock", advierte. La empresa ha ampliado sus instalaciones con una nave de 1.500 metros en Paterna.

Lotes de España cerró 2021 con un 11,5 % más de ventas y cerca de cinco millones de euros de facturación. En 2020 el volumen de negocio cayó un 5 % por la parálisis de la pandemia, aunque las previsiones eran mucho más castatrofistas. La compañía espera este año mantener cifras similares al precio medio por lote del pasado, cerca de 50 euros. "Superada la pandemia, sin restricciones de movilidad ni de horarios en la hostelería esperamos trabajar a pleno rendimiento y atender a nuestros clientes como antes", señala Alarcón. La empresa aumentó su facturación un 11 % en 2021 con 5 millones de ventas El mayor problema para las empresas distribuidoras de lotes navideños es la inflación, que ha supuesto un incremento del 13,8% del coste de los alimentos en el último año. La compañía valenciana ha tratado de ajustar los márgenes para que los pedidos no se resientan. "Hemos hecho malabares para ajustar costes y no repercutir la totalidad de la subida de la inflación al precio final de la cesta o lote de Navidad. Hay que tener en cuenta que los precios de la alimentación han subido más que el IPC general. Han subido los portes, el embalaje, el cartón, la electricidad, todo está incluido en el precio del lote, pero los alimentos han subido más que el dato de la inflación", subraya la directiva de Lotes de España. "Hemos intentado trabajar con la rentabilidad, los márgenes y adaptar las composiciones para no repercutir la subida de la inflación a las cestas. Seguimos manteniendo la calidad, las 150 referencias de primeras marcas de productos españoles. Toda la subida la asume la empresa haciendo un esfuerzo, arañando cada céntimo. Sabemos que es una situación excepcional", apunta Alarcón. Ampliación Lotes de España ha ampliado sus instalaciones en el polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna con una nave de 1.500 metros cuadrados que se suma a la que ya tienen en el mismo polígono de 8.000 metros cuadrados. De esta manera, pueden afrontar con más capacidad la creciente demanda del servicio de empaquetado. Las instalaciones están equipadas para generar un autoconsumo del 60% en energía fotovoltaica.