Cuidado con la deuda

¿Estamos viendo cosas asombrosas en los mercados y la economía? Seguramente, no, porque la Gran Recesión queda muy cerca y en aquel entonces pasó de todo (o casi). Pero en estos momentos la inflación está disparada en todo Occidente y los bancos centrales se encuentran inmersos en una carrera acelerada por subir los tipos de interés para contener los precios. Como Estados Unidos va en cabeza, el dólar se está convirtiendo en divisa refugio y está provocando la depreciación de sus competidoras, como el euro, además de generar más inflación en los países, como España, que compran el petróleo en la moneda norteamericana. Las bolsas, mientras tanto, no dejan de perder terreno y parece que seguirán esa tendencia hasta que la situación se normalice, una circunstancia sobre la que pesa una enorme incertidumbre porque se otea una recesión a la vuelta de la esquina y la evolución de la guerra en Ucrania y los problemas de suministro de energía pueden mantener los precios aún muy altos durante demasiado tiempo, con lo que los bancos centrales se verían obligados a elevar a niveles desconocidos desde hace décadas el precio del dinero.

Esto por un lado. Por otro, los Gobiernos están ensayando diferentes políticas fiscales para tratar de minimizar en la población los efectos de la inflación, singularmente por la subida de combustibles y alimentos. En algunos lugares, como España, el Gobierno ha cedido finalmente y, en lugar de presentar medidas que compensaran o evitaran el gasto de las familias por la inflación, se ha decantado por incluir recortes fiscales, aunque centrados en los colectivos con menos ingresos y estableciendo subidas para los más afortunados, en lo que ha abierto un debate con el PP, que se ha distinguido por suprimir el impuesto sobre el Patrimonio en las autonomías donde gobierna.

Reino Unido

Algo en la línea -pero a una escala infinitamente menor- de la nueva primera ministra británica, Liz Truss, quien lanzó un gran plan que incluía la reducción de los impuestos que pagan los ricos del país y que podría dejar un agujero fiscal de más de 50.000 millones de euros en las arcas del Estado. En cuestión de días ha tenido que dar marcha atrás en su proyecto en vista de cómo han reaccionado los mercados: «El anuncio de una rebaja masiva de impuestos en el Reino Unido hace que el inversor desconfíe de tal medida por el elevado déficit público y endeudamiento» que tiene el país y que generará el plan, «lo que ha hecho que subiera la prima de riesgo y ha obligado a intervenir al Banco de Inglaterra comprando deuda para frenar la escalada de su coste» y parar la depreciación de la libra esterlina, según explica el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos.

Como sucedió hace más de una década con la crisis de la deuda en la eurozona, de manera concreta en los países del sur del continente -España, Grecia, Italia y Portugal-, los mercados ganaron la partida. Decir el mercado es hablar de los grandes inversores, esos fondos soberanos, de pensiones o de inversión que mueven miles de millones y que si desconfían de las cuentas de un país porque ven que el déficit crece sin tasa, si creen que tiene un nivel de deuda que no va a poder devolver o si encuentran una mejor rentabilidad, no tienen más que mover un dedo para cambiar de destino y provocar un terremoto: que la bolsa se hunda, que una moneda se deprecie o que se dispare la prima de riesgo de la deuda de un país, es decir, en el caso español, el sobrecoste que paga el Estado en intereses sobre el bono alemán, considerado de los más seguros.

Japón, que es uno de los países más endeudados del mundo y sigue una política monetaria completamente diferente -mantiene los tipos en el -0,1% y dice que seguirán así al menos dos o tres años más- al de resto de grandes economías, acaba de intervenir, a través de su banco central, por primera vez desde 1998, para apuntalar el yen frente al dólar.

¿Es preocupante la situación? ¿Podemos volver a ver, como en 2011/2012, presión sobre las primas de riesgo, que, a la postre, si se elevan, lo que indica es que los inversores desconfían de los fundamentos de una economía y piden más intereses por prestar dinero a ese país? Maudos responde que sí, que «es preocupante», aunque «confío en la actuación del BCE para evitar fragmentación y tensiones en las primas de riesgo. No obstante, la política monetaria no puede ni debe estar sola para hacer frente a los problemas de inflación (que es el gran problema de fondo), sino que exige la colaboración de la política fiscal y de gasto. Hay que asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, porque, de lo contrario, el mercado penaliza los excesos en forma de subida de tipos de la deuda».

Italia

Maudos añade que «el Reino Unido ha sufrido un serio varapalo en el mercado, porque los inversores desconfían de esa rebaja fiscal anunciada en un país que ya tiene un elevado nivel de endeudamiento. El prestigioso economista Lawrence Summers así lo ha declarado mostrando su pesimismo por las consecuencias de la irresponsable política del Reino Unido, que ha hundido la libra y aumentado el coste de la deuda. Y en Italia el panorama para el nuevo Gobierno es complicado por el elevado déficit público y el nivel de deuda. Hay que tomarse muy en serio las crisis de deuda, y para evitarlas hay que presentar planes fiscales creíbles».

El director de Renta 4 Banco en València, Juan Espinós, incide en esa idea: «Las bajadas de impuestos deben financiarse y hay que endeudarse y eso tensiona los mercados de renta fija y de divisas», como ha sucedido en Reino Unido. Por fortuna, «la eurozona no se ha tensionado en exceso», lo cual no quiere decir que no pueda suceder en los próximos años, sobre todo si caemos en otra recesión y los mercados perciben que las respuestas de España y la situación de sus cuentas no son las que ellos consideran idóneas. De momento, la prima de riesgo está en los 120 puntos , bien lejos de los más de 600 del verano de 2012, aunque el doble de los 64 de junio de 2021.