El Ministerio de Seguridad Social prevé aumentar en un 30% el número de hogares cubiertos por el ingreso mínimo vital (IMV), pasando de los actuales 500.000 a un total de 650.000 prestaciones en vigor. Así lo ha avanzado el ministro José Luís Escrivá en rueda de prensa este lunes, en la que ha dado cuenta de las novedades previstas en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en referencia a su departamento. La cuantía de la renta estatal aumentará el 8,5%, en la misma proporción que todas las pensiones. Escrivá también ha adelantado que las bases máximas de cotización subirán a partir de ahora en la misma proporción que las pensiones (ligadas al IPC) y que en la actual mesa de negociación con los agentes sociales determinarán porcentajes de incrementos adicionales para mejorar los ingresos del sistema público. Actualmente alrededor de un millón de trabajadores cotizan según dichas bases máximas.

La Seguridad Social ha puesto en marcha durante este final de año una batería de medidas para amplificar la cobertura de la renta mínima. En el último Consejo de Ministros de septiembre aprobó el mecanismo de incentivo al empleo, para facilitar que los beneficiarios del ingreso mínimo compatibilicen el subsidio con un trabajo. Otra medida ha sido incorporar a las entidades sociales para agilizar la tramitación de prestaciones. Y otra que empezará en las próximas semanas será la puesta en ruta de autobuses itinerantes por las principales ciudades para llegar a potenciales beneficiarios que no acuden a servicios sociales. Y es que según cálculos de la Airef, 400.000 hogares tienen derecho al ingreso mínimo vital pero no lo cobran. "Por iniciativas que no falten", ha declarado Escrivá.

Mejora salarial en 2023

Escrivá y su equipo también han detallado sus previsiones de aumento de recaudación para el próximo ejercicio y los orígenes de las mismas. Para el 2023 prevén que siga creciendo el empleo y que lo haga en mayor calidad. Lo que se traducirá en un mayor incremento de los ingresos de la tesorería por la vía de la mejora salarial, que por el aumento de cotizantes. Según sus estimaciones, el crecimiento recaudación será de cerca del 8,5%, viniendo dos puntos del aumento de cuotas para alimentar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), 2,6 puntos por el auge del empleo y los 3,8 puntos restantes por la mejora de los salarios. Esta, en parte, vendrá por más sueldos y en parte por la creación de empleos mejor remunerados que los existentes, lo que se conoce como efecto composición.

El mismo día que el Ministerio de Trabajo ha actualizado sus datos sobre convenios colectivos, en los que muestra que el incremento hasta ahora está siendo del 2,6% (frente a un IPC del 9%), Escrivá ha dado la razón a los sindicatos en el sentido de que los sueldos están siendo los paganos de la actual crisis, por encima de los balances de las compañías. "Parece ser que el tema se está decantando más hacia el mantenimiento de márgenes, en algunos casos aumento incluso, y en cambio vemos pérdida de poder adquisitivo de las personas", ha declarado.

El titular de Seguridad Social ha mostrado un tono tan contundente versus la patronal como el que tuvo esta al quejarse del aumento de las bases de cotización máximas, dentro del marco de los presupuestos. Estas subirán el 8,5% el próximo año, en la misma proporción que las pensiones, algo que los empresarios calificaron de "inadmisible" y que se había gestado "de manera unilateral y a espaldas del diálogo social".

"Deberían valorarlo positivamente los empresarios", ha replicado Escrivá, en tanto que aumentar las bases en la misma proporción que las pensiones, es decir, en la misma proporción que el IPC, concede "predictibilidad" al sistema. El ministro ha considerado la reacción "incomprensible y sorprendente". "En 2013, [con el PP] no hubo esa reacción", añadió en referencia al incremento entonces practicado por Mariano Rajoy del 5% de las bases máximas, cuando la inflación cerró el año en negativo.