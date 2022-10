La pensión de orfandad es una de las ayudas más relevantes del sistema de protección social en España. Esa, y la pensión de viudedad, son lamentablemente bien conocidas por muchos españoles que han perdido a su padre o a su madre a edades muy tempranas o por cónyuges que se han quedado sin su otra mitad.

La pensión de orfandad está enmarcada en la categoría de ayudas a la familia y contempla varios requisitos para poder ser concedida, puesto que no todo el mundo tiene derecho a ella. A continuación, te explicamos las exigencias para poder acceder a esta pensión.

La más habitual e indiscutible en todos los casos es que el hijo cuyo padre o madre ha fallecido sea menor de 21 años. Si es mayor de esta edad, también puede solicitar la pensión de orfandad si tiene reconocida una incapacidad permanente o una situación de gran invalidez.

Asimismo, también pueden pedir una pensión de orfandad los hijos que tengan entre 21 y 25 años y que no estén trabajando cuando soliciten la ayuda, o bien que estén en activo pero que no ingresen el Salario Mínimo Interprofesional.

En resumen, los requisitos básicos para solicitar una pensión de orfandad son:

ser menor de 21 años

ser mayor de 21 años pero tener una incapacidad permanente o invalidez

tener entre 21 y 25 años y estar desempleados

tener entre 21 y 25 años y estar trabajando pero no ingresar el Salario Mínimo Interprofesional

Pensión de orfandad para mayores de 45 años

Pero además de esta pensión de orfandad para personas menores de 21 años o entre 21 y 25 años, también se le reconoce el derecho a hijos mucho más mayores que han perdido a alguno de sus padres. En concreto, también se le reconoce pensión de orfandad a los hijos mayores de 45 años aunque en determinados supuestos.

¿Sabías que si tienes más de 45 años y uno de tus progenitores ha fallecido puedes solicitar la pensión de orfandad? ¿No? No es de extrañar. No es algo comúnmente reconocido. No obstante, hay que señalar que este derecho sólo se reconoce en algunos casos y que realmente está enfocado a atender las necesidades económicas de aquellas personas que se han dedicado a cuidar de sus padres o de un familiar cercano hasta el mismo momento de su muerte.

Los requisitos para solicitar la pensión de orfandad a mayores de 45 años exigen que el peticionario haya convivido con el progenitor fallecido durante los dos últimos años, que no pueda acceder a cualquier otro tipo de pensión y que no tenga ingresos mayores al Salario Mínimo Interprofesional.

En estos supuestos, el solicitante podría pedir esta pensión de orfandad para mayores de 45 años.